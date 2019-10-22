В Алтайском крае учредили премию губернатора в сфере промышленности

Новости 20.12.2019 18:53 336

Глава региона Виктор Томенко подписал указ об учреждении премии губернатора Алтайского края в сфере промышленности имени Геннадия Саковича, передает пресс-служба регионального правительства.

«Премии будут удостоены работники, пенсионеры (ветераны) отрасли, внесшие значительный вклад в развитие промышленности Алтайского края», - говорится в сообщении.

Выдвигать претендентов на присуждение премии имеют право органы госвласти и органы местного самоуправления Алтайского края, трудовые коллективы промышленных предприятий, научные, исследовательские, образовательные организации и не только.

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Стоит отметить, что размер премии составит 125 тысяч рублей. Известно, что в год будет присуждаться не более пяти премий. Также лауреатам будут вручать диплом губернатора Алтайского края.

«Основными критериями оценки для присуждения премии являются наличие у претендента достижений в научной, изобретательской и рационализаторской деятельности или инновационных решений, направленных на повышение производительности труда, улучшение качества выпускаемой продукции, улучшение экологии в крае, государственные, краевые, ведомственные награды в сфере промышленности», - пояснили в правительстве.

Обязательным требованием к претенденту на присуждение премии является стаж работы не менее 25 лет. Имена первых лауреатов премии станут известны в апреле 2020 года.

Геннадий Сакович родился 13 апреля 1931 года в Чите. Академик РАН (1992; член-корреспондент АН СССР с 1981), доктор технических наук, профессор. Герой Социалистического Труда (1990). В 1984—1997 годах являлся генеральным директором ФНПЦ «Алтай», в 2001—2006 годах возглавлял основанный им ИПХЭТ СО РАН. Ныне почётный директор ФНПЦ «Алтай» и научный руководитель ИПХЭТ СО РАН.