ЛДПР в Алтайском крае возглавит помощник депутата Госдумы?

Новости 20.12.2019 17:50 344

25-летний Максим Крайн будет назначен на пост и.о. координатора реготделения ЛДПР в Алтайском крае. Об этом пишет ИА «Банкфакс». Сообщается, что он был назначен Высшим Советом партии. Вступление в должность состоится 13 января.

Активист Крайн сейчас предпочитает сохранять интригу: «Рано что-либо комментировать, все подробности в новом году». В пресс-службе реготделения ЛДПР пояснили «Политсибру», что комментарии относительно назначения Максима Крайна смогут дать после 1 января 2020 года. Депутат АКЗС от ЛДПР Евгения Боровикова подтвердила изданию, что Крайн прилетал в Алтайский край в пятницу, 20 декабря, в качестве старшего референта по СФО.

«Рабочий визит, не более того. Если что-то после Нового года изменится, то узнаем», - сказала депутат.

Алтайские либерал-демократы узнают имя нового руководителя через месяц Новости 23.05.2019 10:10 Пока и.о. координатора реготделения ЛДПР остается Евгения Боровикова 522

Максим Крайн родился в 1994 году в Сосногорске. В 2014 году окончил Ухтинский государственный технический университет по специальности «Переработка нефти и газа», затем продолжил образование по специальности «Юриспруденция» в Институте мировых цивилизаций.

Крайн работал помощником члена Совета Федерации. На сегодняшний день он помощник депутата Госдумы от ЛДПР Ярослава Нилова. В течение последнего года Крайн курировал Сибирь и Дальний Восток по партийной линии.

Напомним, что в последний раз на пост и.о. координатора реготделения ЛДПР была назначена Евгения Боровикова. Это произошло 31 октября. На посту она находилась с марта 2015 года. До нее пост занимал Андрей Щукин, который позже перешел в «Единую Россию».