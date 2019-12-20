Трое подростков из спецотряда держали в страхе алтайскую школу

Новости 20.12.2019 18:15 1016

Буллинг – это новый термин, но как явление возникло давно. Травля учеников была даже в советские времена. Другими словами, это «дедовщина» - подростки самоутверждаются за счёт более слабых детей с помощью угроз и насилия. «Каменские известия» накануне опубликовали расследование о том, как в селе Поперечное несколько учеников стали жертвами буллинга.

В СМИ эта тема вызвала общественный резонанс, история всплыла после того, как мать одно из пострадавших мальчиков начала войну против травли ее сына. Статья была опубликована не только со слов семьи школьника. Журналисты поговорили с его одноклассниками, их родителями и сотрудниками школы, чтобы попытаться воссоздать полную картину случившегося.

Почему подросток не хотел идти в школу

Школьник рассказал, что после шестого урока физкультуры в школе села Поперечное обидчики били его по лицу, он просто закрывался ладонями. Такие «игры» у современных школьников называют сейчас «Забей лося». От последнего удара он сильно ударился головой о шкаф, вспоминает он. Когда он пришел домой, его начало тошнить. Мать вызвала врача.

Как стало известно, 21 ноября в Каменскую ЦРБ был доставлен 15 –летний школьник. Медики диагностировали у него сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей головы, венозную дисфункцию сетчатки глаза.

В то утро мальчик не хотел идти в школу. Его мама ошибочно полагала, что это последствия переходного возраста. При разбирательств выяснилось, что мальчика бьют давно: «По плечам, пока рука, как плеть не повиснет, по ногам, пока хромать не начнешь, по голове. А он терпел. Никому никогда ничего не рассказывал, ни на что не жаловался. Даже когда ребенку мочились в ботинки или плевали на куртку - молчал. Надеялся, что когда-нибудь это пройдет, ведь, бывало, его могли не трогать несколько дней, а то и несколько недель подряд».

Чем закончилась история с травлей ученика из барнаульской школы? Новости 11.12.2019 11:12 Уголовное дело завершено 771

О сотрудниках, которым важна только анонимность

Журналисты, общавшиеся с ребенком, характеризуют его как очень робкого, с тихим голосом и опущенным взглядом, скромного и неразговорчивого, но очень рассудительного. Мальчик невысокого роста и выглядит меньше своих лет. В учебе не силен. Но поет, играет на фортепиано, регулярно принимает участие в районных конкурсах.

Мать рассказала, что для нее это страшный сон. Она винит себя в том, что отправила сына в школу и не почувствовала беду. Позже ей позвонила классный руководитель и попросила не писать заявление на пацанов, которые били. «Подумайте о судьбе этих мальчиков», - цитирует ее слова мама пострадавшего. Только почему об Артеме никто не думал, когда сверстники его зверски избивали?

Позже выяснилось - у школьника меньше чем за год резко упало зрение: до 70%. При обследовании в Барнауле зафиксировано смещение шейных позвонков. По словам мамы, один из медиков в сердцах бросил: да у него травмы, как у боксера с пятилетним стажем.

Комиссия не смогла назвать «травлей» конфликт школьников в барнаульском лицее Новости 24.11.2018 1:00 Об итогах работы комиссии, которую создал комитет по образованию Барнаула, рассказала председатель комитета по образованию Барнаула Наталья 1159

«Его бил и тебя бить буду»

После скандала школьное руководство дважды собирало совет профилактики, на котором присутствовали все стороны: родители трех замешанных в этом подростков, представители управления образования района, правоохранительных органов, психолог.Женщина выразила уверенность в том, что школа и управление образования района хотели замять конфликт и замолчать проблему. Более того, ее хотели обвинить в неправильном воспитании. По ее словам, ей даже негласно угрожали.

Мать обратилась в приемную губернатора, СКР, краевую прокуратуру, правительство Москвы и провела собственное расследование. И выяснила, что били не только ее сына. Обижали того, кто слабее. Обидчики - трое 15-летних, парни крепкие, активные и спортивные. Многократные участники районных спортивных соревнований, состоят в отряде правоохранительной направленности «Кондор». Выяснилось, что еще один одноклассник получил в школе сотрясение, падал в обморок и лежал из-за этого в больнице.

В свою очередь, Артема из ЦРБ выписали на восьмой день, только самочувствие не улучшилось. Родители, видя это, повезли сына к краевым медицинским специалистам. В итоге мальчишка снова оказался в каменской ЦРБ и был выписан лишь 16 декабря.

«Обидно, что никто из родителей даже прощения не попросил, - говорит мать пострадавшего мальчика. - Ему никто из одноклассников не написал, не позвонил, не пытался извиниться. После происшествия мой средний сын, ученик начальной школы, встретив в школе одного из бивших сына мальчиков, сказал: «Ты плохой, моего брата бил». А тот ответил: «Его бил и тебя бить буду». По данному факту я написала заявление в полицию. Со школьником беседовали представители правоохранительных органов.

Дело о травле рубцовского школьника взял на контроль министр Новости 21.05.2019 17:40 Продолжается развитие ситуации с травлей школьника в Рубцовской гимназии № 8, которого целый год унижали одноклассники 2211

Верится с трудом

Семья пострадавшего боится, что ситуация повторится и, по большому счету, пацанам все сойдет с рук.

В настоящее время по данному делу проводятся следственные мероприятия. Назначены необходимые судебные экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

На место выезжала уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае Ольга Казанцева. Она сообщила СМИ, что проведена работа с коллективом школы, школьниками и их родителями.