Депутаты из разных созывов АКЗС встретились на юбилее представительной власти

Новости 20.12.2019 16:40 278

Накануне прошла торжественная сессия АКЗС, посвященная 80-летию представительной власти в регионе. На юбилейном мероприятия собрались как действующие депутаты, так и ветераны представительной власти Алтайского края.

Краевые депутаты приняли свыше двух с половиной тысяч законов, начиная с 1990-х годов. Так, председатель АКЗС Александр Романенко отметил, что региональные парламентарии были первыми в России, кто принял закон о господдержке агропромышленного комплекса.

Действующий спикер АКЗС также напомнил, что одним из первых главных документов стал Устав края. Депутаты называют его прогрессивным – ведь документ рассматривали в качестве образца на конституционном суде. «Но какими он рождался спорами. Первые депутаты называют те годы временем тяжелых согласительных процедур. Мнений было много – так, большинство мест первого созыва занимали независимые депутаты. Найти компромиссы было непросто», - говорит председатель текущего созыва Заксобрания.

В 1990-е и 2000-е годы краевые депутаты поддерживали больницы, дома культуры, школы, особенно в селах. Был принят закон монетизации льгот, учрежден статус ветерана труда: поддержку стали получать не восемнадцать тысяч жителей края, а полмиллиона.

Председатель первых двух созывов Алтайского Заксобрания Александр Суриков подчеркнул, что все усилия нынешнего депутатского корпуса и депутатов будущих созывов должны быть направлены на улучшение жизни людей: «В первую очередь, самое главное, через развитие, восстановление алтайской деревни и индустриального облика Алтая – через экономику».

Губернатор Виктор Томенко подчеркнул продуктивность работы обеих ветвей власти. Об эффективности говорили и коллеги федерального уровня. «В дни юбилеев принято обращаться к истории, вспоминать пройденный путь, анализировать его, отмечать заслуги. Мы вспоминаем, как на протяжении 80 лет представительная власть обеспечивает развитие Алтайского края», - отметил депутат Госдумы России Александр Прокопьев.

В честь юбилея лучшим законотворцам вручили региональные и федеральные награды, а также памятные знаки к 80-летию представительной власти.

Выборы первого созыва Алтайского краевого Совета депутатов трудящихся состоялись 24 декабря 1939 года. Они проходили на основе прямого, равного и тайного голосования, но при этом были безальтернативными: в бюллетене стояла фамилия только одного кандидата. Цифры явки и голосов «за» кандидата приближались к 100%. Выборы в 1939 году длились 18 часов - с 6:00 до 24:00.

Все избранные кандидаты представляли блок "коммунистов и беспартийных". В состав Совета было избрано 100 человек. Женщины составляли 25% от численности депутатского корпуса. Самому юному депутату в 1939 году было 18 лет (колхознице из Родинского района Марии Паниной).