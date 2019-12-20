Градсовет спас от паралича транспортную развязку на Павловском тракте

Новости 20.12.2019 17:05 1317

Накануне на градсовете Барнаула был презентован неожиданный проект – большой логистический комплекс, площадью 8700 кв. м, на Павловском тракте, 212. Он был отправлен на доработку, поскольку, по мнению членов градсовета, может довести ситуацию с транспортным потоком до критической.

Логистический комплекс на Павловском тракте 212 разработан ООО «Структура» по заказу компании «Алтайстроймаш», производящей зерносушилки и газобетон. Четыре отапливаемых складских здания планируется расположить перед съездом с тракта в сторону барнаульского аэропорта. На территории имеется ж/д тупик с рампой, который компания намеревается удлинить.

«Для сегодняшней экономической ситуации проект из ряда вон выходящий – огромный комплекс промышленных зданий. Мы видим, что первым этапом вы нам предоставляете здание склада, причем, теплого. Не планируется ли там какое-то, может быть, сборочное производство? Потому что отапливать склад – это недешево. Что, вообще, на этой площадке намечается?», – уточнил председатель комитета по строительству и архитектуре Барнаула Дмитрий Аристов.

Как пояснил докладчик, одно здание предназначено для хранения зерносушилок, остальные — на перспективу. Комплекс будет выполнять функцию логистической базы для переброски оборудования в Узбекистан, Казахстан, Киргизию и Новосибирскую область в Камне-на-Оби. По проекту, на территории предусмотрено 87+5 машиномест.

Алтайстроймаш – машиностроительная компания. Основное производство расположено на территории мясокомбината на проспекте Космонавтов. Изначально занималась производством газобетона, сейчас выпускают конвейерные зерносушилки.

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Логистический комплекс без логистики

К проекту самих построек вопросов не возникло. Архитектор Сергей Боженко даже похвалил проектировщика, отметив, что узнает родную новосибирскую школу архитектурного проектирования.

«Разительный контраст между качественным объемно-планировочным решением склада и совершенно невнятное непрофессиональное решение генерального плана этого участка и транспортного соединения этого объекта. Вы же работаете не в безвоздушном пространстве, а на территории города», – сказал архитектор Сергей Боженко.

Депутат БГД Евгений Носенко отметил, что машины не сменяют друг друга моментально: первые приехали, запарковались, вторые – грузятся, третьи – готовят документы на выезд. По мнению депутата, это приведет к «задвоенности, а то и затроенности площадей». Опять же, может понадобиться разгонная полоса.

«Судя по вашему складу, у вас будет не менее 50-60-70 фур, которые вы где-то должны разместить. Если вы застроите весь объект, вы при всем желании не сможете определить их внутрь территории. Где они будут? У нас здесь улица Трактовая – развязка. Если вы здесь запуститесь, то просто ляжет развязка. Вся. Они оккупируют все вокруг, будут все стоять на въезд к вам», – указал депутат БГД Евгений Носенко.

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Авторам проекта предложено полностью переосмыслить решения по транспортным потокам и обязательно отобразить их на следующей презентации.