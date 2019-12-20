Потепление и гололед прогнозируют алтайские синоптики на выходные

Новости 20.12.2019 15:55 265

По данный Алтайского ЦГМС, в крае 21 декабря ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега, местами сильные, метели, гололедные явления (гололёд, отложение мокрого снега), усиление ветра до 15-20 м/с. На дорогах местами сильная гололедица, снежные заносы.

В Барнауле в субботу также прогнозируют снег, метель, гололедные явления. Ветер будет юго-восточный 5-10 м/с, порывы до 15 м/с. Температура воздуха в крае в ближайшие два дня будет варьироваться от - 5 до -1 5 ночью и от -5 до +2 днем. Похолодание придет на Алтай в понедельник, 23 декабря.

В связи с прогнозируемыми неблагоприятными метеорологическими явлениями возможно возникновение ЧС и происшествий, обусловленных обрывами линий электропередач и авариями на трансформаторных подстанциях, массовые короткие замыкания в частном секторе, обрушением слабозакрепленных конструкций, предупреждают в управлении по делам ГОЧС Барнаула.