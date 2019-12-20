Минздрав рассказал, что скрывается за оптимизацией двух больниц Барнаула

Новости 20.12.2019 14:25 2442

Об оптимизации барнаульских горбольниц №№ 11 и 12 на состоявшейся сегодня пресс-конференции рассказал министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов. На мероприятии также присутствовали главврачи реорганизуемых учреждений.

16 декабря на официальном сайте правительства Алтайского края было опубликовано постановление о присоединении Городской клинической больницы №11 к Городской больнице №12. Источник «Политсибру» сообщил, что на их базе планируется создание второй городской клинической больницы скорой помощи. Другой источник добавил, что дополнительно будет построен один новый корпус. Эту информацию подтвердил сегодня Дмитрий Попов.

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По словам министра, эти два учреждения структурно дублируют друг друга и находятся территориально на одной площадке. Это ограничивает перспективы их развития. На сегодняшний день обе работают «в полуплановом режиме». При этом, краевая клиническая больница скорой помощи существует лишь одна – в центре Барнаула, на улице Димитрова (БСМП).

Поэтому принято решение о создании второй, за которой будет закреплена другая половина города, что позволит сократить время транспортировки пациентов и разгрузить врачей БСМП. Отмечается, что пациентов скорой помощи не придется возить из стационара в стационар, поскольку все необходимые специалисты будут присутствовать в одном учреждении.

«Изменения продиктованы не финансами, а необходимостью создания учреждения с перспективой его развития с тем, чтобы сделать скорую медицинскую помощь доступнее для населения Барнаула. Наша идеология – вот в этом», – пояснил министр.

Учреждение появится к концу 2020 года, когда будут пройдены все юридические процедуры. После этого будет сформирована новая инфраструктура с фондом оплаты труда, который будет просчитан и доведен до каждого сотрудника. Объединенную структуру возглавит главврач Городской клинической больницы №11 Андрей Коломиец.

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Как будет происходить объединение больниц

В больницах будут объединены административные структуры и отделения. Впоследствии планируется строительство объединенного приемно-диагностического корпуса, соединяющего оба медучреждения. Родильного дома, расположенного при стационаре, изменения не коснутся.

В какую сумму обойдется реорганизация и строительство, пока неясно. По словам главы алтайского Минздрава, в 2020 году должны быть определены объемы необходимых вложений в объединенную больницу, чтобы в течение 2020-2023 годов создать «то самое полноценное учреждение, соответствующее всем требованиям».

«Нет ни у кого волшебной палочки, чтобы: раз – и вся инфраструктура поменялась. Надо разработать проектно-сметную документацию, посмотреть первоочередную потребность и одного учреждения, и второго, определить перечень оборудования, которое нужно приобрести. В следующем году мы приступаем к разработке медико-технического задания на тот самый корпус, который объединит их между собой. В течении 2020-2021 годов мы будем разрабатывать проектно-сметную документацию, после этого определим ориентировочную стоимость этого объекта», – объяснил Дмитрий Попов.

По словам министра, стоимость аналогичных проектов в зависимости от содержания, региона и прочих факторов, варьируется от 2 до 3,5 млрд рублей.

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Как изменится кадровый состав оптимизированных учреждений

В пресс-службе Минздрава ранее сообщали, что сокращений не будет. Дмитрий Попов подчеркнул, что о массовых увольнениях речь, действительно, не идет. Наоборот, в новое учреждение потребуется дополнительный медицинский персонал. Тем не менее, часть немедицинского персонала, включая административных сотрудников, может лишиться работы.

«Медицинский персонал мы не увольняем и не сокращаем. Вопросы необходимости его обучения – да, стоят. Вопросы немедицинского персонала как раз стоят достаточно серьезно, в части того, что бухгалтеры, экономисты, юристы и хозяйственные сопровождающие службы дублируют друг друга и в новом объединении такого их количества, конечно, не потребуется. Двух заведующих отделением одного профиля тоже не может быть, но появляются другие профили, должности старшего ординатора, например. И мы готовы предложить сотрудникам место в новой структуре», – пояснил глава алтайского Минздрава.

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Попов добавил, что в январе состоится собрание коллективов, на котором сотрудникам все будет подробно разъяснено. По его словам, основная проблема – необходимость подготовки кадров. Мгновенно это не осуществить, поэтому переобучение и доподготовка персонала будет проходить на протяжении, примерно, года.

«Работать в плановом режиме и работать в больнице скорой помощи – это две совсем разных истории. Абсолютно. Разные специалисты, разные ментальности людей, разная готовность на экстренную реакцию. Поэтому здесь нет никакой горячки и мы торопиться однозначно не будем», – подчеркнул министр.

Также он добавил, что для создания новой больницы будут привлекаться специалисты БСМП. Подготовка персонала будет проходить как раз на ее базе. Возможно, в новую больницу будет также перемещена и часть персонала БСМП.

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Что будет с зарплатами оставшихся сотрудников

Относительно доходов сотрудников Попов пояснил, что изменится сама система оплаты. Медучреждение будет крупнее, соответственно, перейдет в другую группу оплаты труда (на порядок выше). Из-за возросшей интенсивности труда возможно даже повышение тарифа.

Уровень зарплаты врача зависит от медицинских технологий, которые он применяет, и интенсивности его труда. В больнице скорой помощи другая интенсивность, соответственно, другой уровень оплаты труда заложен изначально. Появление новых отделений и новых технологий тоже приведет к повышению оплаты труда занятых в них специалистов.

Уровень оплаты труда работников новой больницы скорой помощи будет сопоставим с доходами сотрудников БСМП.