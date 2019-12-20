На Общественном совете «Росводоканал Барнаул» обсудили работу в 2019 году

Новости 20.12.2019 14:44 265

В Барнауле прошло заседание Общественного совета «Росводоканал Барнаул», в котором приняли участие представители предприятия, УК «Росводоканал», Правительства Алтайского края, Алтайского краевого Законодательного Собрания, Барнаульской городской Думы.

Генеральный директор «Росводоканал Барнаул» Дмитрий Масловский рассказал об итогах работы компании в 2019 году. Предприятие на 12,7% увеличило сумму первоначальных инвестиций в модернизацию сетей и сооружений по ремонтной и инвестиционной программам. К концу года эта цифра достигнет 640 млн рублей, 60% из которых были направлены на перекладку и ремонт сетей ВиВ, и в 2019 году их протяженность достигнет 14 км. Это в 2 раза больше, чем в предыдущие годы, когда перекладывали по 5-7 км.

Членов Общественного совета интересовал вопрос объема вложений в следующем году. Дмитрий Масловский сообщил, что предприятие по программе текущего и капитального ремонтов намерено сохранять темпы, заданные в 2019 году.

Андрей Федоров, заместитель главы администрации Барнаула по городскому хозяйству, и Андрей Солодилов, депутат Барнаульской городской Думы, отметили важность решения вопроса по КНС-20 и КНС-21, распложенных вблизи жилых домов. «Радует, что вы занимаетесь этим вопросом, так как у жильцов есть жалобы», - сказал Андрей Солодилов.

Также был затронут вопрос заключения концессионного соглашения. «Росводоканал Барнаул» выступил с инициативой по принятию на обслуживание части пригородных поселков краевой столицы. В настоящий момент эта инициатива рассматривается, и в начале следующего года может быть заключено концессионное соглашение. Также водоканал изучает возможность принятия в концессию объектов коммунальной отрасли в других городах Алтайского края.

Отметим, что в декабре 2019 года исполнилось 2 года с момента образования Общественного совета «Росводоканал Барнаул». Его главной задачей является выработка мер и предложений по развитию систем водоснабжения и водоотведения в регионе присутствия, а также повышение прозрачности деятельности водоканала. Представители предприятия информируют членов Совета о реализации программ по повышению надежности и стабильности работы систем ВиВ города. Совет обсуждал вопросы, связанные с дебиторской задолженностью, изменением природоохранного законодательства и другие.