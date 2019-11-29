Алтайские эсеры требуют наказать виновных в дефиците лекарств

Новости 20.12.2019 15:10 458

Депутаты партии «Справедливая Россия» сравнили ситуацию лекарственного обеспечения Алтайского края с фронтовыми сводками. По их словам очаги напряженности постоянно возникают в самых разных районах.

Выстраиваются длинные очереди за положенными по закону медикаментами. Эта проблема попала в фокус внимания рабочей группы федерального партийного проекта «За справедливую медицину» в Алтайском крае.

По данным СМИ, в аптеке, расположенной по ул. Георгиева, 4, люди не могли оперативно получить жизненнонеобходимые препараты. Им приходилось днями стоять в очереди без каких-либо гарантий, что лекарство они все-таки получат.

Минздрав Алтайского края ответил на слухи о дефиците лекарств для ВИЧ-инфицированных Новости 29.11.2019 11:10 По мнению министерства, слухи сильно преувеличены и не соответствуют действительности 3173

В добавок к этому, в Общественную приемную депутата Государственной Думы, лидера алтайских справедливороссов Александра Терентьева обратилась больная диабетом женщина. Она также сообщила о о перебоях с лекарствами.

«С августа этого года жительница Барнаула не могла получить метформин и другие препараты в аптеке по адресу ул. Солнечная Поляна, 29. Кроме того в Общественную приемную поступили жалобы из села Буланиха и поселка Октябрьский Зонального района о недоступности лекарственного обеспечения», - говорится на сайте партии.

Александр Терентьев направил депутатский запрос прокурору Алтайского края Александру Рудневу с просьбой провести проверку, принять меры по восстановлению прав жителей края и привлечь виновных к ответственности.

Василий Железовский, руководитель рабочей группы партийного проекта "За справедливую медицину" в Алтайском крае, депутат АКЗС:

«С высоких трибун льется информация, что все заявки регионов по лекарствам для льготников закрываются в полном объеме. Но мы на местах сталкиваемся с отказами в выдаче препаратов, так необходимых нашим гражданам для поддержания нормального качества жизни. Между прочим, положенных им по закону. Вывод один: либо заявки изначально урезаны, либо в системе их распределения существуют прорехи».

Депутат отмечает, что случаи с уголовными делами в медицине Алтайского края возникают не на пустом месте. Он пообещал продолжить следить за ситуацией.

Оксана Молодых, член рабочей группы "За справедливую медицину", лидер фракции "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Барнаульской городской Думе, руководитель Общественной приемной А. В. Терентьева в Барнауле: