С чем лесная отрасль Алтайского края заканчивает 2019 год: проблемы и перспективы

Новости 23.12.2019 7:10 563

Последнее время обсуждение вопросов, связанных с ведением лесного хозяйства в Алтайском крае, проходит довольно эмоционально. Тем не менее почти всем в регионе очевидно, что руководствоваться только субъективными оценками и не опираться на факты - нельзя. Алтайскому краю нужно развитие, и лесная отрасль имеет для этого большой потенциал. Кроме того, федеральный центр требует от территорий использовать лесной комплекс более эффективно, ожидая положительных примеров. "Политсибру" решил проанализировать, как на этом фоне выглядит Алтайский край.

2019 год в России оказался не самым простым для лесной отрасли. Сразу несколько знаковых событий пришлось на этот период времени. Это многочисленные уголовные дела, связанные с незаконными рубками, продолжительные лесные пожары в Сибири. Для Алтайского края особняком стоит история, связанная с изменением статуса ленточных боров. Инициатива породила массу дискуссий, не утихающих до сих пор.

Попробуем остановиться на нескольких ключевых моментах, повлиявших на развитие лесной отрасли в регионе, более подробно.

1. Лесной план и дистанционный мониторинг

В Алтайском крае в феврале 2019 года сроком на 10 лет был утвержден новый Лесной план. Документ предусматривает лесорастительное районирование региона, выявление состава лесов по целевому назначению, устанавливает «заповедные» зоны края, рассказывает о том, в каком объеме будут использоваться «живые легкие планеты», устанавливает рынки реализации древесины и т. п. При этом сохраняет свое действие и стратегия развития лесной отрасли региона до 2025 года.

Отметим, что согласно Лесному плану, площадь городских лесов увеличилась на 0,7 тысяч га (7%). Общая площадь лесничеств Алтайского края составляет 4 438 037 га. Площадь земель лесного фонда выросла с 2008 года на 91,4 тысячу га.

За последние 12 лет площадь только ленточных боров увеличилась на 50 тысяч гектаров. Такой результат возможен только благодаря вкладу арендаторов в восстановление лесов.

Еще одним значимым событием для региона в марте стало создание отдела дистанционных наблюдений и геоинформационных систем при Центре защиты леса Алтайского края. В задачи специалистов этого отдела входит наблюдение за санитарным и лесопатологическим состоянием лесов с применением новых информационных технологий и использованием спутниковых данных. Зона обслуживания - территории Алтайского края и Республики Алтай. Специалисты отдела также проводят государственную инвентаризацию лесов, в том числе дистанционный мониторинг использования лесов, наблюдение за процессами воспроизводства - с применением материалов дистанционного зондирования.

2. Спецгруппа из силовиков

В апреле на базе ГУ МВД России по Алтайскому краю создана временная специализированная следственно-оперативная группа по декриминализации лесопромышленного комплекса. В ее состав вошли наиболее подготовленные сотрудники таких подразделений, как уголовный розыск, экономической безопасности и противодействия коррупции, следствия, дознания, ГИБДД, экспертно-криминалистического центра, а также руководители ОМВД России по Тальменскому, Первомайскому, Зональному районам и ряда других территорий Алтайского края, для которых актуальна проблема пресечения и профилактики преступлений в сфере лесной и лесоперерабатывающей промышленности.

Фото: с вступлением в силу закона о валежнике «черные лесорубы» стали подпиливать здоровые деревья по окружности ствола. После того, как дерево засыхает, его распиливают и увозят под видом валежника

Тем временем количество незаконных рубок лесных насаждений с начала текущего года в Алтайском крае увеличилось на 8%. При этом увеличивается и их раскрываемость, и количество расследованных уголовных дел данной категории. В результате принимаемых мер в этом году возмещен ущерб от деятельности «черных лесорубов» на общую сумму почти 11,5 млн рублей. Это более чем в 2,5 раза превышает показатели прошлого года. Раскрыт ряд резонансных преступлений, сообщил «Политсибру» начальник ГУ МВД России по Алтайскому краю Андрей Подолян.

Стоит напомнить, что деятельность «черных лесорубов» не имеет ничего общего с легальным лесопользованием. Незаконные рубки ведут люди, которые не имеют никаких разрешительных документов на использование древесины. Их активность зачастую носит сезонный характер. Наибольший размах подобное явление приобретает в канун новогодних праздников, когда нечистые на руку предприниматели стремятся любыми способами заготовить как можно больше хвойных деревьев. Так, в Горно-Колыванском лесничестве Алтайского края уже выявлено шесть случаев незаконных рубок 426 хвойных деревьев. Стоит отметить, что в регионе нет питомников, которые специально выращивают новогодние ели. К продаже идет заготовка верхушек хвойных деревьев и деревья, полученные в результате рубок ухода (осветление, прочистка, прореживание).

3. Новый статус ленточных боров

В апреле же был наконец юридически закреплен новый статус Алтае-Новосибирского лесорастительного района лесостепей и ленточных боров. До конца года власти должны завершить разработку правил и норм ведения лесного хозяйства на этой территории. Перемены в правилах использования ленточных боров вызвали неоднозначную реакцию на Алтае. Часть экологов настаивала, что даже малоинтенсивные вырубки представляют угрозу. Впрочем, серьезные ученые с такой позицией категорически не согласны, полагая, что отказ от хозяйственной деятельности, напротив, приведет к полной гибели лесов. Так, доктор сельхознаук, заслуженный лесовод РФ Сергей Залесов, говорит о том, что полный запрет рубок в ленточных борах, приведет к деградации последних. «Так вести хозяйство нельзя. Это уровень неандертальцев. Ведь ни у кого не возникает желания собирать урожай, когда он сгниет. Так и в лесу. Поэтому если речь идет о том, чтобы сделать из ленточных боров заповедник, я категорически против», - отметил ученый.

Напомним, выделение ленточных боров в отдельный лесорастительный район произошло в силу их уникальности. Для них нужна персональная система нормативов противопожарного обустройства, а также средств пожаротушения. В ленточных борах, принадлежащих к категории защитных лесов, сплошные рубки запрещены, ведутся только выборочные - для того, чтобы своевременно направить потребителям спелую или перестойную древесину и тем самым создать благоприятные условия для естественной смены ценных пород. Кроме того, это еще и защита от пожаров. Мнение о том, что цель особого статуса якобы заключается в ограничении рубок, в корне неверное.

Фото: новый статус ленточных боров нужен прежде всего для пересмотра нормативов по охране лесов от пожаров и лесовосстановлению, а не для ограничения законно и научно обоснованных рубок

Директор по лесному хозяйству компании «Алтайлес» Валерий Савин говорит о том, что лесопользование в современной России существенно отличается от тех принципов, что придерживались раньше. «В советский период в крае вырубили почти все спелые леса. Поэтому после рубки сделали выборочными. Сейчас спелых лесов слишком много стало - 50-80% по краю, тогда как для оптимального баланса всех возрастов примерно по 17 % должно быть. Я имею в виду категории возрастов: 20-40 лет, 40-60 лет и т.д. Мы эти переспелые деревья даже за сорок лет не успеем убрать – о каких сплошных вырубках «зеленые» говорят? Нам бы хоть часть леса успеть оздоровить», – пояснил Валерий Савин.

В ленточных борах Алтайского края доля деревьев, чей возраст превышает 110 лет, составляет 72-80 %. В первую очередь, старые деревья создают угрозу ветровалов и пожаров. Дело в том, что с возрастом дерево утрачивает способность сопротивляться болезням – его корни и ствол поражают гниль, вредители, корневая губка и прочие. В результате, ослабевшее дерево падает от сильного ветра и засоряет лес.

Не лишним будет напомнить, что Алтайский край относится к малолесным регионам - лесами покрыто всего 28% площади. Правда, справедливости ради, в крае, как и в большинстве субъектов РФ, лесной потенциал используется далеко не в полной мере. Так, расчетная лесосека (допустимый ежегодный объем изъятия древесины) в крае достигла 6,5 млн куб. м, а фактически объем древесины от всех видов рубок составляет 2,5 млн куб. м. Таким образом край недополучает от своих лесных богатств более половины возможных доходов.

4. Противопожарная политика

Создание нового лесного района позволит обеспечить сохранение уникальных ленточных боров Алтайского края, в том числе за счет установления отдельных требований к лесопользованию, а также введения дополнительных режимов по охране, защите и воспроизводству ценных лесов. Заметим, выделение ленточных боров в отдельный лесорастительный район в первую очередь связано с необходимостью увеличения нормативов по противопожарному обустройству и содержанию средств пожаротушения лесопользователями. Это объясняется тем, что главная угроза для ленточных боров – лесные пожары.

К слову, здесь Алтайский край выгодно отличается от своих соседей по Сибирскому федеральному округу. Оберегать ленточные боры от огня заинтересованы в первую очередь сами арендаторы, лесопользователи. На этих участках зачастую применяется более современная противопожарная техника, чем есть в распоряжении у государства. Это же касается и количества наблюдательных вышек, другого вспомогательного инвентаря. Как правило, общее число спецтехники у лесопользователей на порядок выше, чем это предусмотрено законом. При этом стоит напомнить, приобретается и содержится все за счет средств, которые удалось заработать с переработки древесины. То есть фактически часть прибыли тратится на противопожарную безопасность. Такая бдительность зачастую идет на пользу и тем участкам, где нет хозяина, так как пресекается распространение огня на данные территории.

Фото: противопожарная система в ленточных борах – одна из лучших в стране. Именно поэтому нашему региону удается сдерживать лесные пожары, в отличие от других субъектов, где бизнес не вкладывает средств в охрану лесов

5. Глубокая переработка древесины

Заметим, Алтайский край выгодно отличается от многих субъектов не только грамотной противопожарной политикой, но и тем, что стремится в первую очередь развивать глубокую переработку древесины. Давно ушли в прошлое времена, когда на экспорт шел лес-кругляк. Помимо более цивилизованного отношения к природе, это еще и развитие целого ряда смежных производств, новые рабочие места, вклад в промпроизводство своего региона.

Наглядный пример такого подхода – строительство Павловского ДОКа в Алтайском крае. Объект компании «Алтайлес» был запущен в июне 2019 года. Это производство нового для региона продукта – плит MDF, которые востребованы в мебельной и строительной отрасли. Низкосортная древесина, кора, щепа, опилки, раньше считавшиеся отходами производства, теперь являются технологическим сырьем для производства плит MDF. Одно из главных достижений – организация замкнутого цикла от заготовки древесины до ее переработки. Инвестиции в Павловский ДОК составили около 6 млрд рублей, создано более 200 рабочих мест. Масштабный проект реализован всего за два года. Стоит обратить внимание, что таких заводов в России открыто всего несколько штук.

В Алтайском крае развивается рынок производства биотоплива – пеллет, брикетов. Эта продукция востребована в европейских странах. Растет спрос и в России.

Что касается перспектив следующего, 2020-го года, то в первую очередь акцент будет сделан на повышении эффективности лесопользования. Это возможно сделать 2 способами: через освоение новых площадей и за счет повышения интенсивности использования освоенных участков. Задача-максимум - выйти на уровень переработки в 100%. Получит свое дальнейшее развитие и ситуации по ленточным борам: созданный научный стационар позволит получить результаты, которые затем лягут в основу решений по данной категории лесов.

Фото: Алтайский край – один из немногих регионов страны, где высокий процент переработки древесины. Экспорт круглого леса из региона ежегодно снижается и составляет всего несколько процентов. Наш край продает на внутренний и внешний рынки продукцию из древесины

Вывод

Алтайский край - один из немногих сибирских регионов, доказывающий на практике, как можно рационально использовать лесные ресурсы, при этом оберегая леса и приумножая их площади. Так, за последние 10 лет в регионе появилось три современных производства, основанных на глубокой переработке древесины. Все это инвестпроекты компании «Алтайлес». Вначале 2010-х годов запущены «Каменский ЛДК» и «Рубцовский ЛДК», в текущем году – Павловский ДОК. Их появление сыграло заметную роль в развитии производства, позволило вывести его на принципиально иной уровень. Отсутствие отходов, полный цикл, выход на зарубежные рынки, новые рабочие места, развитие смежных отраслей – вот неполный перечень плюсов, которые появились после реализации крупных инвестпроектов. Отметим, средства, которые зарабатывает компания на глубокой переработке, направляются на охрану, защиту и восстановление лесов.

Экспорт круглой древесины с каждым годом снижается. По холдингу «Алтайлес» более 90% древесины продается в виде готовой продукции – пиломатериалов, погонажных изделий, домокомплектов, окон, дверей, лестниц, пеллет, брикетов, плит MDF.

Хочется верить, что в связи с повышенным вниманием со стороны общества и государства к лесной отрасли будет улучшаться не только качество лесопользования, но и одновременно расти природоохранная культура населения, когда на место неподкрепленным гипотезам придут выверенные, научно обоснованные факты.