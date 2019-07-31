Жителя Барнаула оштрафовали за складирование в мусорный контейнер строительных отходов

Новости 20.12.2019 12:10 276

Барнаульцу был выписан штраф в размере 1000 рублей за то, что он выбросил в бункер-накопитель на улице Транзитная отходы, не относящиеся к твердым коммунальным.

Заявление на него написала жительница многоквартирного дома, рядом с которым установлен мусорный контейнер.

Она заметила, что мужчина постоянно сгружает туда строительные отходы. Тем самым, способствуя перенакоплению бункера, и созданию беспорядка рядом с ним.

Во время очередного приезда автомобиля со стройки женщина обратилась в полицию. Сотрудники МВД составили протокол и передали в отдел регионального государственного экологического надзора Минприроды края. Госинспекторами было принято решение оштрафовать нарушителя на 1000 рублей.

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"Жителя краевого центра привлекли к административной ответственности за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления. Контейнеры и бункеры-накопители предназначены исключительно для твердых коммунальных отходов. Складировать в них иной мусор запрещено законом", - сообщили в Министерстве природных ресурсов и экологии Алтайского края.

Отметим, с июня этого года ужесточилась ответственность в области обращения с отходами как для юридических, так и физлиц. В КоАП внесены изменения, предусматривающие серьезные штрафы для нарушителей. В частности, тех, кто складирует мусор вне контейнеров, или выбрасывает в емкости отходы, не относящиеся к твердым коммунальным.

За размещение любых отходов на почве в соответствии с ч. 4 ст. 8.2. КоАП РФ нарушителям грозит штраф:

– на граждан в размере от 3000 до 5000 рублей;

– на должностных лиц от 20 000 до 40 000 рублей;

– на ИП от 40 000 до 50 000 рублей;

– на юрлиц от 300 000 до 400 000 рублей.