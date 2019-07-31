Жителя Барнаула оштрафовали за складирование в мусорный контейнер строительных отходов

Барнаульцу был выписан штраф в размере 1000 рублей за то, что он выбросил в бункер-накопитель на улице Транзитная отходы, не относящиеся к твердым коммунальным.
Заявление на него написала жительница многоквартирного дома, рядом с которым установлен мусорный контейнер.
Она заметила, что мужчина постоянно сгружает туда строительные отходы. Тем самым, способствуя перенакоплению бункера, и созданию беспорядка рядом с ним.
Во время очередного приезда автомобиля со стройки женщина обратилась в полицию. Сотрудники МВД составили протокол и передали в отдел регионального государственного экологического надзора Минприроды края. Госинспекторами было принято решение оштрафовать нарушителя на 1000 рублей.
Ясности с тем, как власти намерены решать проблемы, так и не наступило
"Жителя краевого центра привлекли к административной ответственности за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления. Контейнеры и бункеры-накопители предназначены исключительно для твердых коммунальных отходов. Складировать в них иной мусор запрещено законом", - сообщили в Министерстве природных ресурсов и экологии Алтайского края.
Отметим, с июня этого года ужесточилась ответственность в области обращения с отходами как для юридических, так и физлиц. В КоАП внесены изменения, предусматривающие серьезные штрафы для нарушителей. В частности, тех, кто складирует мусор вне контейнеров, или выбрасывает в емкости отходы, не относящиеся к твердым коммунальным.