Госинспекция прокомментировала рост тарифов в бийском Заречье

Новости 20.12.2019 13:40 826

Высокие тарифы за тепло осложняют жизнь жителей левобережной части Бийска. Накануне Госинспекция края прокомментировала ситуацию с отоплением домов в Заречье.

В Бийске схема теплоснабжения построена таким образом, что приобская часть города отапливается ОАО «Бийскэнерго», а район Заречья - малыми котельными, ранее обслуживаемыми ООО «Теплоэнергогаз». У каждого поставщика свои тарифы, утверждаемые управлением Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов. Более 30 малых котельных, обеспечивающих теплоснабжение и горячее водоснабжение многоквартирных домов, расположенных в Заречье, с 29.12.2017 переданы в МУП «Водоканал», - говорится в сообщении ведомства.

Как пишет «Бийский рабочий», для данного предприятия решением Управления по тарифам от 13.12.2018 №492 утверждены тарифы на тепловую энергию:

с 01.01.2019 по 30.06.2019 - 3167,87 руб./Гкал;

с 01.07.2019 по 31.12.2019 - 3271,81 руб./Гкал.

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Для некоторых граждан за счет средств бюджета города была оказана социальная помощь в виде льгот по оплате ЖКХ за отопление и горячее водоснабжение.

Как выяснилось, данная социальная помощь гражданам в виде льгот по оплате коммунальных услуг корректируется с учетом имеющихся денежных средств, поступающих в бюджет города от налоговых платежей всех жителей, и не должна ущемлять права других граждан, на получение социальных гарантий в части безопасного и комфортного проживания.

Такое решение принято с целью оказания помощи жителям, потребляющим коммунальные услуги по отоплению и горячему водоснабжению от малых котельных, и является правом администрации Бийска, но не обязанностью, которое реализуется по мере возможности с учетом исполнения возложенных законом обязательств.

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Указанным Положением для граждан предусмотрена дополнительная социальная помощь, в связи с начислением платы за коммунальные услуги по отоплению и горячему водоснабжению в размере 100 % экономически обоснованного тарифа, установленного уполномоченным органом государственной власти Алтайского края. Размер социальной помощи определяется как разница между стоимостью коммунальных услуг МУП «Водоканал» по отоплению и горячему водоснабжению и стоимостью коммунальных услуг АО «Бийскэнерго», исходя из установленных администрацией Бийска стандартов нормативной площади жилого помещения, - пояснила Госинспекция Алтайского края.

До 1 февраля 2019 года данные стандарты были определены постановлениями администрации Бийска. Принятие муниципалитетом последнего постановления повлекло за собой изменение размера платы за потребление коммунальной услуги по теплоснабжению.