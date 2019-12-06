Виктор Томенко выступил за запрет снюса в Алтайском крае

Новости 20.12.2019 12:35 550

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко выступил о запрете продажи жевательного табака «снюса» детям. В своем Instagram он обратился предпринимателям и жителям края.

«Дал поручение краевой антинаркотической комиссии оперативно разработать и принять меры против продажи снюсов детям на территории Алтайского края. В нашем регионе недавно пострадал ребенок. Необходимо оградить детей от этой отравы», - написал в своем посте Томенко.

Глава региона также призвал предпринимателей убрать снюс из продажи, добавив, что поддерживает инициативу губернаторов из других регионов о полном запрете на реализацию смесей, содержащих никотин, на федеральном уровне.

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В преддверии этого заявление у Виктора Томенко состоялся разговор с главой реготделения КПРФ в Алтайском крае, депутатом АКЗС Марией Прусаковой. Об этом она сообщила в Facebook.

Прусакова пояснила, что попросила главу края вмешаться в ситуацию с продажей снюса несовершеннолетним. Депутат отметила, что употребление этих веществ вызывает моментальное привыкание и способно спровоцировать серьезное отравление, вплоть до летального исхода.

«К сожалению, такие факты уже зарегистрированы на территории Алтайского края. Я предложила Виктору Петровичу «подключиться лучше к этому губернаторскому флэшмобу», а не к отмене рабочего дня 31 декабря», - написала Прусакова.

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Снюс — вид табачного изделия. Представляет собой измельчённый увлажнённый табак, который помещают под губу на длительное время — от 30 до 60-70 минут (по данным производителей, от 5 до 30 минут). При этом никотин из табака поступает в организм.