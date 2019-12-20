«Сегодня будем объявлять»: алтайский министр – о затягивании строительства мегаполиклиники

Новости 20.12.2019 11:45 1677

Глава алтайского Минздрава Дмитрий Попов сообщил «Политсибру», что информация о провале повторного тендера на строительство поликлиники в квартале 2002а в Барнауле неверна. По словам министра, искажение произошло из-за технических неполадок на электронной площадке для торгов, на аукцион заявлялись две компании. О продолжении тендера будет объявлено уже сегодня.

«Заявились два участника. В силу технических проблем (площадка не работала) сегодня в 10 часов повторно объявились, и вот сегодня идет повторное объявление на строительство данного медицинского объекта», - сообщил министр.

17 декабря на площадке РТС-Тендер был размещен протокол подведения итогов аукциона. Согласно документу, торги признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок. В этот день, на сайте действительно наблюдались технические сбои. Также, площадка разместила в своей новостной ленте соответствующее оповещение.

Строительство поликлиники в Барнауле за 1 млрд вновь откладывается? Новости 09.12.2019 15:40 Кроме того, весьма странно прошли общественные обсуждения этого проекта – в них приняли участие всего шесть человек 3485

Напомним, что некоторые барнаульские строители считают сметы на соцобъекты заниженными как минимум на 10%. Практика подтвердила, что провалившиеся тендеры на строительство школ и детсадов успешно разыгрывались после повышения их начальной стоимости на 10%. Однако поликлиника в квартале 2002а, на первый аукцион по которой никто не заявился, подорожала всего на 3%, после чего сразу две компании подали заявки на участие.

Если данные Дмитрия Попова верны, то это означает, что прогнозы барнаульских застройщиков об отсутствии желающих возводить объект, не оправдались.

Люди жалуются

В настоящий момент торги помечены как приостановленные по требованию контрольного органа. В качестве основания указана жалоба, однако в соответствующем реестре она не отображается. Удалось лишь установить, что 18 декабря (то есть, уже после запланированной даты окончания торгов) в ФАС поступило две жалобы от компаний ООО «Реноватор» и ООО «АтлантикПро». Они касаются казначейского сопровождения контракта и необходимости поставки оборудования в будущую поликлинику.

Запросы на подобную тематику ранее уже неоднократно поступали – из-за этого аукцион затягивался, его сроки сдвигались.