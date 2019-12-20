Барнаульская компания открыла завод по производству маргарина за 80 млн рублей

Новости 20.12.2019 11:16 497

Открытие нового цеха по производству масложировой продукции состоялось 19 декабря на алтайском предприятии «Любава».

Как сообщается на региональном сайте правительства, к реализации инвестиционного проекта организация приступила в 2017 году. «Построен производственный цех общей площадью 1380 кв.м, закуплена большая часть высокотехнологичного оборудования по переработке сырья. На сегодняшний день стоимость проекта превысила 80 млн рублей. Как сообщают в компании, проект будут развивать, его общая стоимость составит 100 млн рублей», - говорится в сообщении.

Отметим, месячный объем производства сейчас составляет порядка 100 тонн готовой продукции. Планируется, что с выходом на полную мощность цех будет выпускать до 1500 тонн ежемесячно.

Производимый в цехе маргарин выгодно отличается от большинства представленных на рынке аналогичных продуктов, отмечает совладелец компании «Любава» Сергей Зарков: «Мы отказались от использования пальмового масла в пользу кокосового, которое считается самым безопасным и безвредным. Заключен прямой контракт по поставке сырья с Малайзией».

Известно, что предприятие уже приступило к реализации продукции, начались поставки в Дальневосточный федеральный округ и Забайкальский край. Маргарин тестируют партнеры в Алтайском крае. Пробные партии продукции отправили в Республику Казахстан. Руководство компании планирует выйти со спредом в торговые сети, его будет выпускать в мелкой таре под торговой маркой «Любазар».

Компания «Любава» известна в Алтайском крае как производитель плавленых сыров и сырных продуктов, выпускаемых под торговыми марками «Алдес», The cheese mag и «Любазар». С начала 2018 года компания изготавливает эксклюзивные для рынка продукты - творожные пастообразные и ломтевые сыры премиум-сегмента с использованием васаби и кедрового ореха.

Также со стороны регионального центра инжиниринга предприятию оказана поддержка в разработке проекта модернизации производства, сертификации выпускаемой продукции на сумму 750 тысяч рублей.