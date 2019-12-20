Путин пообещал восстановить алтайскую школу, где учат древнему языку

Новости 20.12.2019 9:46 321

Вопрос о строительстве здания для городской школы №7 в Горно-Алтайске задала журналистка республиканской газеты «Алтайдын Чолмоны» Эмина Кудачина в ходе ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина.

«Алтайский язык относится к древнейшим тюркским языкам, это по сути база всех остальных тюркских языков, поэтому мы вообще должны гораздо больше внимания уделять изучению национальных культур, обычаев, языков… Если в плачевном состоянии находится школа, тем более, которая преподает на национальном языке, это, конечно, недопустимо. Вы сказали, помогите школу восстановить и сохранить, обещаю, мы это сделаем», – ответил президент.

Как говорится на сайте региона, глава Республики Алтай Олег Хорохордин поблагодарил главу государства за внимание к Горному Алтаю и алтайскому языку, развитию и сохранению которого в регионе уделяется большое внимание.

Он обратил внимание, что накануне состоялось заседание Совета по алтайскому языку, на котором были рассмотрены вопросы издания литературы на алтайском языке, функционирования языка в сфере искусства и культуры и его популяризации. Особое внимание уделено качеству преподавания алтайского языка в школах, в том числе, национальных.

«Хочу отметить, что городская школа №7 в Горно-Алтайске была одним из первых объектов, которые я посетил, прибыв в регион в качестве временно исполняющего обязанности главы республики. Безусловно, вопрос ее строительства стоит очень остро. Сегодня определен участок для строительства, есть договоренность о выделении федеральных средств, но срок начала строительства был установлен не раньше 2021 года. Мы готовы приступить к строительству раньше, и если будет соответствующее решение Президента, то уже в обозримом будущем национальная школа №7 сможет отметить долгожданное новоселье», – пояснил Олег Хорохордин.

С 1991 года городская школа №7 работает в арендуемом приспособленном помещении, которое построено в 1926 году. Образовательное учреждение реализует программы с учетом этно-культурной составляющей с преподаванием алтайского языка и алтайской литературы. Сегодня в школе обучается порядка 800 детей.