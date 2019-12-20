Как АКЗС отметило 80-летие представительной власти в регионе. Фоторепортаж

Новости 20.12.2019 8:45 1722

Торжественная сессия АКЗС, посвященная 80-летию представительной власти в регионе, состоялась 19 декабря в госфилармонии Алтайского края. Именно здесь прошла первая сессия первого созыва Алтайского краевого Совета депутатов трудящихся, избранного в 1939 году. "Политсибру" решил вспомнить историю парламентаризма на Алтае, а заодно поделиться с читателями самыми яркими фотомгновениями со вчерашнего мероприятия.

Первый созыв краевого представительного органа был создан спустя 2 года после образования Алтайского края. 28 сентября 1937 года Западно-Сибирский край был разделен на Новосибирскую область и Алтайский край. Первые два года управление краем осуществлялось институтом уполномоченных. Был создан оргкомитет ВЦИК по Алтайскому краю.

Для проведения первых выборов Алтайского краевого Совета депутатов трудящихся были образованы 100 избирательных округов. В один день с выборами в краевой Совет население избрало 21 тысячу депутатов в состав местных советов.

Выборы состоялись 24 декабря 1939 года. Именно от этой даты ведется отчет истории представительной власти в Алтайском крае. Выборы проходили на основе прямого, равного и тайного голосования, но при этом были безальтернативными: в бюллетене стояла фамилия только одного кандидата. При этом цифры явки и голосов «за» кандидата приближались к 100%. Выборы в 1939 году длились 18 часов - с 6:00 до 24:00.

На выборах первого созыва краевого Совета проголосовали 1 млн 243 тысячи человек, или 99,6% от числа избирателей. Все избранные кандидаты представляли блок "коммунистов и беспартийных". В состав Совета было избрано 36 рабочих, 44 крестьянина, 20 представителей интеллигенции - всего 100 человек. Женщины составляли 25% от численности депутатского корпуса.

В советский период избиралось много молодых депутатов: так, самому юному депутату в 1940 году было 19 лет (колхознице из Родинского района Марии Паниной), а всего 21 депутат из 100 был моложе 30-ти.

На первой сессии краевого Совета депутатов трудящихся в 1940 году из состава депутатов был сформирован Исполнительный комитет. Его возглавил Николай Смердов. Также был сформирован почетный президиума сессии в составе политбюро ЦК ВКПб. Его председателем заочно был избран Иосиф Сталин.

Уже в 1960-е годы численность краевого Совета составляла порядка 400 человек. Советы избирались на два года. Исполнительными органами советов стали избираемые на сессиях исполнительные комитеты. Исполкомы действовали на постоянной основе. В полном составе депутаты собирались только на сессиях, где решались важнейшие вопросы экономической, социальной и культурной жизни региона.

Краевые депутаты не принимали законы, и их деятельность была больше связана с решением хозяйственных вопросов. С 1940 по 1977 год было избрано пятнадцать созывов Алтайского краевого Совета депутатов трудящихся. После принятия Конституции РСФСР в 1978 году высший представительный орган региона поменял название с Алтайского краевого Совета депутатов трудящихся на Алтайский краевой Совет народных депутатов и под этим названием представительный орган работал еще 6 созывов.

В начале 1990-х годов Алтай вместе со всей страной вступил в новый период своего развития. Произошло разделение властей и переход исполнительной власти в руки главы администрации края, законодательной - к Законодательному Собранию. После принятия новой Конституции России в 1993 году краевой представительный орган приобрел статус высшего законодательного органа госвласти края.

4 марта 1994 года состоялись выборы депутатов нового органа государственной власти - Алтайского краевого Законодательного Собрания. Первый состав был избран на два года. Председателем нового представительного органа стал Александр Суриков.

Важнейшим событием стало принятие 20 апреля 1995 года Устава Алтайского края. 18 декабря 1996 года был принят закон «Об Алтайском краевом Законодательном Собрании». В соответствии с Уставом АКЗС состояло из 50 депутатов, выбираемых на 4 года по одномандатным округам.

Второй по счету депутатский созыв был сформирован после выборов 31 марта 1996 года. Председателем избрали Александра Назарчука.

Третий созыв Алтайского краевого Совета народных депутатов был сформирован в 2000 году. Председателем остался Александр Назарчук.

В марте 2004 года был сформирован новый состав АКСНД. Впервые выборы проходили по новой системе - половина депутатов избиралась по одномандатным округам, другая половина - по краевому избирательному округу по спискам избирательных объединений и блоков. Председателем третий раз подряд был избран Александр Назарчук.

В марте 2008 года произошли выборы V созыва законодательной власти края. Председателем стал Иван Лоор.

4 декабря 2011 года состоялись выборы депутатов АКЗС шестого созыва. Впервые срок полномочий законодательного органа Алтайского края составил 5 лет. Председателем остался Иван Лоор.

18 сентября 2016 года прошли выборы депутатов Алтайского краевого Законодательного Собрания седьмого созыва. Возглавил АКЗС Александр Романенко. Следующий состав парламента будет сформирован на выборах в сентябре 2021 года.