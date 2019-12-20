«Донбасс порожняк не гонит»: Топ ярких цитат с пресс-конференции Владимира Путина

Пресс-конференция президента России Владимира Путина состоялась в четверг, 19 декабря. Глава государства общался с журналистами 4 часа 18 минут. За это время он ответил на более чем 70 вопросов. Многие фразы главы государства претендуют на афоризмы. Впрочем, яркие и образные сравнения вчера удавались не только президенту.
Редакция «Политсибру» собрала Топ самых оригинальных моментов.
А что ожидать от приблатнённого на понтах с дюжиной кличек пересидента, среди которых и его оперативное погоняло "Моль", и с окружением, которое всё отзывается на погоняла.
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