О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Скандал с декларациями ЕДГ-2019 Личный формат Внимание, школа!
Скандал с декларациями
ЕДГ-2019
Личный формат
Внимание, школа!

В смертельном ДТП на Алтае погибли четверо полицейских

Новости
131
0

Накануне вечером в Алтайском крае на автодороге А-322 столкнулись патрульный автомобиль и иномарка. В результате ДТП погибли пять человек, передает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Трагедия произошла 19 декабря 2019 года в 18:50 в Алейском районе между селами Урюпино и Красный Яр. Как выяснилось, столкнулись служебный автомобиль полиции ВАЗ 21074 и Toyota Corolla Fielder.

Автомобиль въехал в остановку и сбил людей в центре Барнаула. Фоторепортаж

Автомобиль въехал в остановку и сбил людей в центре Барнаула. Фоторепортаж

Новости

Пока известно об одной пострадавшей

7575

По предварительной информации, в ВАЗе находилось пять сотрудников полиции. Они были при исполнении, в форменной одежде. Четверо погибли, одна женщина госпитализирована.

Также известно, что в салоне иномарки находилось три человека, один из которых погиб, двое госпитализированы.

В настоящее время сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего.

UPD:   Как сообщает региональный следком, водитель автомобиля «Тойота», совершая обгон, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение со служебным автомобилем, в котором находились сотрудники полиции. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

Автор: Политсиб.ру

Комментарии (0)

1000