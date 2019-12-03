В смертельном ДТП на Алтае погибли четверо полицейских

Новости 20.12.2019 7:40 131

Накануне вечером в Алтайском крае на автодороге А-322 столкнулись патрульный автомобиль и иномарка. В результате ДТП погибли пять человек, передает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Трагедия произошла 19 декабря 2019 года в 18:50 в Алейском районе между селами Урюпино и Красный Яр. Как выяснилось, столкнулись служебный автомобиль полиции ВАЗ 21074 и Toyota Corolla Fielder.

Автомобиль въехал в остановку и сбил людей в центре Барнаула. Фоторепортаж Новости 03.12.2019 13:30 Пока известно об одной пострадавшей 7575

По предварительной информации, в ВАЗе находилось пять сотрудников полиции. Они были при исполнении, в форменной одежде. Четверо погибли, одна женщина госпитализирована.

Также известно, что в салоне иномарки находилось три человека, один из которых погиб, двое госпитализированы.

В настоящее время сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего.

UPD: Как сообщает региональный следком, водитель автомобиля «Тойота», совершая обгон, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение со служебным автомобилем, в котором находились сотрудники полиции. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.