Президент России дал свою оценку выходному дню 31 декабря

Новости 19.12.2019 19:10 60

Во время пресс-конференции президента России Владимира Путина ему задали вопрос о принятии закона о выходном дне, 31 декабря.

Глава государства отметил, что введение выходного дня 31 декабря – это логичный шаг. Однако, по его словам, нужно все тщательно обдумать.

«Нужно учитывать интересы всех, в том числе наших огородников, у которых не стоило бы отбирать лишний день в мае. Власти должны подумать на эту тему в спокойном режиме», - отметил президент.

Напомним, что партия ЛДПР внесла на рассмотрение в Госдуму о постоянном выходном дне 31 декабря. Федеральные власти рекомендовали главам регионов решить вопрос с выходным днем в текущем году самостоятельно. В итоге в нескольких субъектах России губернаторы сделали последний день декабря выходным.

Недавно такое распоряжение вынес глава Республики Алтай Олег Хорохордин. Что касается Алтайского края, то глава региона Виктор Томенко сказал, что не считает обязательным следовать общей тенденции.