Напротив «Арены» в Барнауле появится новый торговый центр

Новости 20.12.2019 8:15 693

Эскизный проект торгово-сервисного центра на Павловском тракте 313б накануне согласован барнаульским градсоветом.

Проект, разработанный компанией «Архи-групп», представляет собой здание с переменной этажностью, которое расположится через дорогу от ТРЦ «Арена». Рядом с ним также может появиться гостиница с вертолетной площадкой на крыше, проект которой был отклонен градсоветом ранее.

Проект рассматривался уже в третий раз. На первой презентации у градсовета возникло несколько замечаний. В частности, проектировщику предложили немного скорректировать парковку, таким образом, чтобы через нее к зданию удобно было идти пешеходам. Но главным требованием градсовета стал поворот здания на 90 градусов. Докладчик принял это к сведению.

Однако на следующем градсовете произошел небольшой курьез. Вместо устранения замечаний проектировщики предоставили… комплекс из двух строений вместо одного. Они аргументировали это тем, что если поставить рядом вторую постройку, то первое здание не придется разворачивать.

Несколько шокированный таким поворотом дела, градсовет объяснил докладчику, что появление нового здания – это не устранение замечаний, а создание совершенно иного проекта, который требует рассмотрения «с нуля». Заказчику предложено было еще раз взвесить все плюсы и минусы такого решения и на следующий градсовет приносить либо новый проект, либо старый с учтенными замечаниями. Выбор был сделан в пользу последнего варианта.

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Проект с повернутым зданием согласован, дорожки на парковке будут добавлены в рабочем порядке.