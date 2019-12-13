Владимир Путин высказался об отставке главы Иркутской области

Новости 19.12.2019 18:20 593

Президент России Владимир Путин заверил, что партийная принадлежность Сергея Левченко к КПРФ не была причиной для принятия решения о его отставки. Об этом он сказал на пресс-конференции в четверг, 19 декабря.

«Вы мне говорите цифры, рассказывая про его достижения, а у меня есть другие цифры. Я не хочу сейчас бросаться камнями в человека, который ушел. Он действительно в начале своей работы сделал очень много, но для решения вопроса по Тулуну было необходимо действовать быстрее. А там уже выборы на носу. Уже зима наступила, а жильем обеспечили не всех. Я лично приезжал и мне говорили там граждане, чтобы я прислал других людей», - сказал Путин.

Напомним, что президент России принял отставку Сергея Левченко 12 декабря и назначил врио главы региона замглавы МЧС и главного инспектора по пожарному надзору Игоря Кобзева. Экс-глава Иркутской области написал заявление о сложении с себя полномочий. Летом 2019 года Левченко критиковали за то, как в регионе проводилась ликвидация последствий стихийных бедствий, — при паводке погибли 26 человек, 38 тысяч пострадали, около 100 населенных пунктов оказались в зоне затопления.