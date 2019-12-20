Путин допустил изменение Конституции России

Новости 19.12.2019 17:50 520

Президент России Владимир Путин не исключил возможность изменения ряда пунктов Конституции. Об этом он сказал во время пресс-конференции в четверг, 19 декабря, отвечая на вопрос корреспондента «РИА Новости».

Путин отметил, что принимать новый основной закон России не следует в виду ряда фундаментальных истин, которые содержатся в документе. Президент подчеркнул, что первая глава конституции является неприкосновенной. Что касается других законов, то их можно поменять при наличии готовности общества.

Также прозвучал вопрос об изменении закона о президентском сроке и перераспределении полномочий исполнительной и законодательной власти.

«Я знаю о дискуссиях, вижу, слышу. Понимаю логику тех, кто предлагает. Это связано с расширением прав парламента», - отметил президент. Он заявил, что можно это делать, но аккуратно.

Путин сказал, что положение о «двух сроках подряд» можно отменить, ограничив право быть избранным до двух раз.