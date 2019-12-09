Главврач алтайской станции переливания крови ответил за коррупцию

В Республике Алтай суд вынес приговор экс-главврачу Станции переливания крови Андрею Решетову. Его обвиняли во взяточничестве за обеспечение победы компании в аукционе, сообщает пресс-центр региональной прокуратуры.
«Занимая руководящий пост, Решетов обеспечил бесконкурентное участие одной организации в аукционе на поставку медицинских материалов. Условия аукциона были сформулированы таким образом, что только одна фирма, с которой он договорился заранее, могла поставить необходимые медицинские материалы в установленный контрактом срок», - говорится в сообщении ведомства.
Как отметили в прокуратуре, за это врач за свои «услуги» он получил 400 тысяч рублей. Деньги были переданы в кабинете после оформления сделки. Между тем, поставщиком не были в полной мере выполнены обязательства по контракту, медицинские материалы были поставлены частично.
Суд приговорил его к штрафу в размере 2,8 млн рублей с лишением права занимать должности в органах и учреждениях здравоохранения сроком на 5 лет.
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Что теперь, доктора нашей прославленной Республики Алтай. Что не главный врач , то вор. РАУ. БЛИЗНЮК. оба РЕШЕТОВЫ. у ПАЛЬЧИКОВА такое же.за чужой счет оплатил свой штраф. то же воровство. АДЫБАЕВУ осудили за сумму 470тысч рублей. Такой же идиот пришел в Усть-Коксу Рыбаков. Благо главным врачом не долго будет. Чужие нам не нужны, нам своих ворюг хватает!!!!! Только чужих за воровство не поймали, только кричали ,,Лови вора,, свои воры.