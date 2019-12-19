Градсовет «завернул» проект известного барнаульского застройщика

Новости 19.12.2019 18:35 1750

Эскизный проект десятиэтажного жилого дома на улице Партизанская, 199 сегодня отправил на доработку градсовет Барнаула. Проект представлен ПСК "Гранит", принадлежащим Андрею Комякову - владельцу сети аптек "Губернский лекарь".

Площадь участка для строительства - 2 252 кв. м. Его стартовая цена составляла почти 9,92 млн рублей.

Дом запланирован на пересечении улиц Челюскинцев и Партизанской. По проекту он будет панельным, высотой 10 этажей. В здании предполагается разместить 50 квартир (5 квартир на этаже) и два лифта. На первом этаже, помимо квартир, расположится колясочная. Докладчик также отметил, что дворовая часть соседнего дома пребывает в настоящее время в запустении, в связи с чем заказчик предлагает благоустроить эту территорию и разместить на ней детскую площадку.

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Обильные странности

Вопросов возникло много. Наибольшее недоумение членов градсовета вызвали парковки, одна из которых запланирована на территории, которая в перспективе станет проезжей частью (при расширении улицы Партизанской), а вторая окажется под окнами соседнего дома.

Также вопросы касались санитарных и пожарных разрывов между домом и другими объектами: газгольдером, площадкой для сбора ТКО. Также поднимались вопросы водосброса и инсоляции, которые, казалось, очень озадачили докладчика.

В целом, он презентовал проект так, словно видел его впервые и терялся, когда ему задавали вопросы, касающиеся градостроительных нормативов. Это отметили и члены градсовета, по окончании доклада посоветовавшие ему в следующий раз четко знать ответы на подобные вопросы.

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О нюансах планировки

Помимо градостроительных нормативов возник серьезный вопрос к планировке дома, в частности, членов градсовета удивило, что первый этаж не предусматривает размещения магазинов и.т.п. Однако самую неожиданную странность обнаружил архитектор Сергей Шадрин.

«Мне кажется, нас водят за нос. Это касается планировки <…> Одну дверь убрать, две других поставить – из одной квартиры получится две. <…> Семь квартир на этаже!», – заявил он.

Шадрин обратил внимание градсовета на набор квартир в проекте дома: однокомнатные студии – одна, двухкомнатные – 9, трехкомнатные – 10, четырехкомнатные – 30. Последних, по словам архитектора, никогда столько не проектируют – делают пять штук на этаж и все. Остальные – однокомнатные и двухкомнатные.

«Вы знаете, какие квартиры востребованы. Кто их будет покупать-то, четырехкомнатные в 107 квадратов?», – озвучил риторический вопрос Шадрин.

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В итоге, проект дома на Партизанской, 199 был единогласно отклонен градсоветом и отправлен на доработку.