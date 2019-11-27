Первичный рынок жилья: какое будущее ждет Бийск и Рубцовск?

Новости 19.12.2019 17:15 421

Проектное финансирование может парализовать строительство жилья в малых городах Алтайского края. На рынке недвижимости останутся только крупные игроки, заявил председатель правления Союза строителей Александр Мишустин.

По мнению специалиста, ждать прихода иногородних застройщиков в Барнаул не приходится, цитирует слова Мишустина «Алтайский портал недвижимости». Он выразил уверенность также в том, что банки неохотно кредитуют объекты в малых городах нашего региона.

В Алтайском крае рухнули продажи новостроек Новости 27.11.2019 8:45 При этом больше половины договоров были заключены в двух регионах Сибири 1604

«Когда банки рассматривают заявки от застройщиков, они анализируют финансовую составляющую компании и проекта. И сегодня проблема периферийных (не миллионных) городов, таких, как Барнаул, в том, что здесь покупательская способность гораздо ниже, соответственно, и жилье тоже дешевле. Вместе с тем себестоимость возведения объектов приблизительно одинаковая, если сравнить с крупными городами. За счет этого у нас снижается маржа, и она не устраивает банки, которые неохотно кредитуют такие объекты», - говорит эксперт.

По его словам, если в Барнауле еще хоть как-то можно строить на таких условиях, то в малых городах региона, таких, как Бийск и Рубцовск, это сделать не удастся, поскольку цены там еще ниже.

«Ни один банк в данных населенных пунктах не даст проектное финансирование, потому что ему это невыгодно. Застройщик принесет расчет себестоимости, а цена покупки жилья окажется ниже. Данная проблема будет актуальна в целом для страны, не только для нашего региона», - считает Александр Анатольевич.

На сегодняшний день застройщики малых городов Алтайского края за проектным финансированием в банки не обращались. На данный момент здесь возводят последние дома по старым правилам: в Бийске и Новоалтайске – по 2, в Заринске – 1, в остальных городах – ни одного.

Эскроу глазами банкиров: плюсы проектного финансирования Новости 12.09.2019 13:55 Продолжаем разбирать нововведения в строительной отрасли 2538

Кроме того, на всех территориях, кроме Барнаула, нет объектов и в перспективе. Если проблема не будет решена на правительственном уровне, до заявок в банки так и не дойдет. Следовательно, первичный рынок жилья для многих городов Алтайского края останется под запретом.