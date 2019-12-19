«Генплан и ПЗЗ - это правая и левая рука»: эксперты рассказали, как Барнаул будет жить по новым документам

Новости 19.12.2019 16:10 1660

Проект новых правил землепользования и застройки (ПЗЗ) после общественного обсуждения жителями города отдали на рассмотрение в Барнаульскую гордуму. Обновленный вариант документа, скорее всего, примут уже 25 декабря. Кому он в первую очередь нужен, и какие решает вопросы? Об этом рассказали председатель комитета по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула Дмитрий Аристов (Д.А.) и гендиректор строительной компании «Жилищная инициатива» Юрий Гатилов (Ю.Г.).

- Правда ли, что ПЗЗ важнее даже, чем генплан? Чем эти документы принципиально отличаются друг от друга?

Д.А.: Вопрос о том, насколько один документ важнее другого не совсем корректно задавать, потому что у каждого своя функция и назначение. Генеральный план – это стратегия развития города, и, изучая его, мы видим, какие территории предназначены, например, для развития промышленного производства, какие – для развития жилищного строительства, мы видим перспективу развития дорожного строительства, возможности развития города вплоть до 2036 года. ПЗЗ – это документ сегодняшнего дня, благодаря ему выделяются территориальные зоны, соответствующие генплану, и регламент их застройки.

- Каким образом вам эти документы помогают в работе?

Ю.Г.: Генплан и ПЗЗ – это одно целое. Можно сказать, что это правая и левая рука. Правила застройки просто детализируют генплан: где, как, по каким нормативам строить. В принципе уже все проработано, Союз строителей внес свои поправки. Мы хотим, чтобы на ближайшей сессии их приняли, и мы смогли бы строить по новому генплану и новым ПЗЗ, это наш хлеб.

Финишная прямая: депутаты поставят точку в вопросе будущей застройки Барнаула Новости 17.12.2019 7:10 Вопрос утверждения новых ПЗЗ будет рассмотрен городской думой на заседании 25 декабря 3078

- На какой срок формируются ПЗЗ, как долго они действуют?

Д.А.: Правила землепользования и застройки – это бессрочный документ. Изменения вносятся, если изменилось градостроительное законодательство, обстановка в городе, были внесены изменения в документы территориального планирования. Это «живой» документ, который развивается и растет вместе с городом. Когда мы видим определенную проблематику и не можем оперативно решить, то выходим с инициативой внести изменения в ПЗЗ, чтобы достичь своей цели.

- Можете привести конкретные примеры?

Д.А.: Даже сейчас у нас ПЗЗ не соответствуют существующему генеральному плану. Документ стратегического планирования говорит нам, что нужно идти в одну сторону, а ПЗЗ в существующей редакции, условно говоря, не дает нам никуда идти. Соответственно все инвестиционные проекты, связанные с развитием той или иной территории города, встают. У застройщиков возникают проблемы, они не могут дальше реализовывать строительство. Например, имея разрешительные документы на земельный участок и зная, что ПЗЗ не разрешают возводить там жилой многоквартирный дом, строители ждут изменений в правилах. Так же это связано и с иными объектами – промышленными, переработки и т.п. Существующие правила не дают городу развиваться. С внесением изменений у нас все территориальные зоны будут соответствовать функциональным зонам по генплану.

Ю.Г.: Несколько застройщиков на Потоке сейчас ждут эти правила, чисто технически земля подходит, а строительство продолжать они не могут. ПЗЗ – это не консервативный документ. Это постоянная текущая работа.

Барнаульцы за месяц внесли 100 предложений по изменению застройки города Новости 28.11.2019 16:25 Итоговый документ примет гордума 3951

- С какой целью к разработке привлекали обычных людей, насколько важно их мнение?

Д.А.: Перед принятием любого документа территориального планирования регламентом установлена процедура общественных слушаний, участие в которых принимают все заинтересованные лица. С 28 октября до 28 ноября проект ПЗЗ находился в свободном доступе, в администрациях районов были организованы экспозиции, и все, кто хотел высказаться, направить свои предложения, такой возможностью воспользовались. Всего в адрес комитета было направлено 56 обращений, 164 разных предложений. Все они были рассмотрены комиссией, куда входят чиновники, депутаты, представители исполнительной власти, профильные комитеты, представители администраций районов.

Предложения были весьма противоречивые. Сообщество строителей предлагало более демократичную позицию в застройке Барнаула. Представители градостроительной инспекции направили около 40 замечаний в ПЗЗ, они подошли очень консервативно, чтобы максимально усложнить уже существующую застройку территорий города. Надо было найти компромиссное решение.

- Общественники переживают, если будут приняты новые ПЗЗ, то в исторической части города появятся небоскребы. Как вы к этому относитесь?

Ю.Г.: Город – живой организм, он растет, развивается, застраивается. Наша основная задача – поиск золотой середины. Сейчас ПЗЗ – каркас, удовлетворяющий основной массе требований. Дальше будет проработка и центра города, и окраин, и Потока. Будут приняты решения по промышленным неработающим уже зданиям. Нужно улучшать дорожную схему. Будет много рутинной спокойной работы, которую надо делать. Мы, например, считаем, что отдельные технические нормативы слишком завышены. Хорошо, конечно, если на участке растет лес, или кругом находятся одни детские площадки, но это сложно сделать в рамках одного конкретного участка. Что касается центра, никогда он не будет застраиваться небоскребами. Но ветхое жилье надо сносить, чтобы это сделать, надо развить дорожную инфраструктуру, нужно делать сети – именно это ПЗЗ и позволяют.

Д.А.: Весь исторический центр у нас сейчас – зона ОД-4. Там очень жесткие ограничения по застройке. Высота зданий не более 18 м, не выше четырех этажей. Вокруг зона смешанной общественно-деловой застройки, где тоже не предусматривается высотное строительство. К тому же в центре масса памятников культурного наследия, и у каждого есть защитные зоны, в которых невозможно строительство.

Квартал с памятниками деревянного зодчества в Барнауле отдадут под «небоскребы» Новости 28.10.2019 17:25 Такой вывод следует из анализа новой редакции правил землепользования и застройки 4135

- Предусмотрена ли сохранность зеленых территорий?

Д.А.: В новом проекте ПЗЗ все наши скверы, парки и зоны городских лесов сохранены – это зоны Р1 и Р2 – лесопарковые и городские леса. В этих зонах запрещено возводить объекты капитального строительства.

- Почему генплан вызвал больший интерес у жителей, чем ПЗЗ?

Д.А.: Барнаульцы больше внимания уделили именно стратегическому документу, сохранению зеленых зон, активно обсуждался медицинский кластер , развитие промышленных районов.

Ю.Г.: Правила застройки – это технические нормативы, и нам – профессиональному сообществу - непонятно повышенное внимание к ним. Глобальное – это генплан, определяющий политику. ПЗЗ надо просто принимать и дорабатывать.

- Не проще ли создать группу людей, которые будут держать руку на пульсе и оперативно решать возникающие проблемы без общественных слушаний?

Ю.Г.: Более 10 лет назад я высказывал предложение о создании рабочей группы у нас в комитете по развитию и архитектуре…

Д.А.: В нее могли бы войти строители, архитекторы, чиновники, депутаты БГД. Можно раз в несколько месяцев встречаться и рассматривать вопросы для реализации инвестиционных проектов на территории Барнаула. И главное - делиться мнениями: что не получается у застройщиков, администрации и пр. Будут рождаться определенные предложения, в том числе, изменения в ПЗЗ.

Правила землепользования и застройки — документ градостроительного зонирования, утверждается нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. В нем устанавливаются территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения и внесения изменений. До утверждения правил землепользования и застройки в обязательном порядке по их проекту проводятся публичные слушания. В России возможность разработки ПЗЗ была установлена Градостроительным кодексом в 1998 году. Ранее во во время СССР разрабатывались правила застройки для отдельных крупных городов.