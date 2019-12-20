Стартовал всероссийский конкурс «Правовая Россия»

Новости 20.12.2019 16:10 193

Двенадцатого декабря Российская ассоциация правовой информации ГАРАНТ при поддержке Совета судей РФ объявила о начале XV Всероссийского профессионального конкурса "Правовая Россия" - наиболее масштабного открытого правового состязания, целью которого является развитие правовой культуры и совершенствование профессиональных кадров. Стать его участником могут юристы, экономисты, журналисты, студенты юридических и экономических факультетов.

Пятнадцать лет конкурс привлекает внимание общества и подчеркивает значимость профессии юриста, экономиста, журналиста, способствует повышению их престижа и усилению роли в обществе. С каждым годом растет число участников, расширяется география, усложняются задания, появляются новые номинации. Так, в юбилейном году в числе одиннадцати номинаций основного тура представлены сразу две новые - "Юрист широкого профиля" и "LegalTech. Цифровое право".

Автоматизированные рабочие места юристов, правовое консультирование с помощью чат-ботов, применение блокчейн-технологий в сфере регистрации права, системы электронного правосудия - эти и многие другие решения стремительно меняют правовую реальность. То, что вчера было фантастикой, сегодня становится предметом дискуссий, исследований и практических разработок. И уже всерьез обсуждаются вопросы о самоисполняемых контрактах, наделении роботов правосубъектностью, границах отправления правосудия с помощью нейронных сетей. Номинация "LegalTech. Цифровое право" позволит конкурсантам продемонстрировать свои способности в этой области.

Зачастую в деятельности организаций возникают вопросы различного правового характера, для решения которых необходимо применение знаний из разных отраслей права, системного и комплексного подхода. В номинации "Юрист широкого профиля" участникам будет предоставлена возможность проявить свои знания и практические навыки при выполнении заданий, составленных по нескольким правовым дисциплинам.

Студенты высших учебных заведений имеют право принять участие не более чем в двух номинациях одновременно, одной из которых обязательно должна быть "Правовая надежда России". Выбор второй номинации происходит перед получением заданий основного тура.

Для представителей журналистской профессии - "СМИ за правовую Россию".

Уровень профессиональных знаний конкурсантов традиционно определят члены Научно-экспертного совета и жюри, в состав которых вошли председатель Конституционного Суда РФ Валерий Зорькин, руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности Григорий Ивлиев, заведующий кафедрой гражданского права юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Евгений Суханов, президент Гильдии российских адвокатов, ректор Российской академии адвокатуры и нотариата Гасан Мирзоев и другие.

Победители и лауреаты будут награждены почетными дипломами и ценными призами.