Алтайский бизнес показал четырехкратный рост спроса на хранение в «облаках» МТС

Новости 19.12.2019 18:16 418

МТС сообщает о росте спроса на облачные сервисы в Алтайского края. С начала 2019 года провайдер #CloudMTS втрое увеличил выручку от облачных услуг и решений[1] по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объем хранимых и обрабатываемых данных в регионе вырос в четыре раза.

С начала 2019 года алтайские предприятия переносили в облако как внутренние приложения (базы данных, CRM и системы внутреннего учета), так и внешние сайты, технологические данные интернет-ресурсов и пр.

С января 2019 года более 17 компаний края воспользовались облачными услугами МТС. Порядка 45% клиентского портфеля #CloudМТS в Барнауле приходится на представителей онлайн и оффлайн ритейлеров. Около 19% - на сферу финансов, около 20% - сфера услуг и др.

Услуги #CloudМТS пользуются спросом среди представителей регионального бизнеса. Благодаря универсальности облачных технологий МТС предприятия края могут быстро организовывать резервное копирование собственных серверов, размещать в «облаке» сайты и приложения для конечных пользователей и повышать скорость развертывания ИТ-инфраструктуры. Так, в облако МТС перешли такие компании как Мельничный комплекс «Роса», сеть ювелирных салонов «Золотой телец». ФКП «Бийский олеумный завод», АН «ЭТАЖИ Сибирь», а также МУП Горэлектротранс.

«Предприниматели Алтайского края уже оценили «облачные» сервисы как наиболее перспективный путь повышения эффективности предприятий за счет оптимизации затрат на ИТ. С начала года среди компаний-пользователей наших сервисов в крае мы фиксируем устойчивый спрос на услуги провайдера #CloudMTS. Именно с этим связан такой высокий рост «облачной» выручки - более чем втрое», ­- отмечает директор филиала МТС в Алтайском крае Дмитрий Левин.

Об облачном бизнесе МТС

Помимо сервиса на базе технологий Acronis, провайдер имеет в своем портфеле услуги резервного копирования с использованием решений Veeam. МТС предоставляет облачные услуги под брендом #CloudМТS на базе собственных территориально-распределенных дата-центров. В облачное направление бизнеса также входит один из крупнейших российских IaaS-провайдеров «ИТ-ГРАД» и ориентированная на малый и средний бизнес платформа 1cloud. Среди сервисов провайдера: Elastic Cloud, хранение и обмен корпоративной информацией, выделенный сегмент для работы с персональными данными, сервисы информационной безопасности (антивирус для публичного облака, защита от DDos-атак и другие). Среди клиентов провайдера такие компании, как ABBYY, «Бритиш Американ Тобакко Россия», Ericsson, Hunkemoller Russia, сеть клиник «Медси» и другие международные и отечественные компании.