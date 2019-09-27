«Труд не ценится»: барнаульские врачи испытывают психологический прессинг

Требовательность пациентов к медицине постоянно растет. Между тем, на Алтае все чаще говорят о выгорании врачей. Растет нагрузка, ухудшается результативность. О странной тенденции пишет «КП-Барнаул».
Когда врачи «выгорают»?
- Когда человек работает с желанием, получает удовольствие, он реже выгорает, - считает Владимир Лебедев, главный офтальмолог Алтайского края, заслуженный врач России. - Я пришел в профессию с желанием. Помню, в детстве хирурги, вырезавшие мне аппендицит, подарили скальпель и пинцет. И я тогда в семь лет начал оперировать кактусы, все их порезал, накладывал швы, узлы, зашивал. Специализацию офтальмолога выбрал уже на первом курсе, приходил на операции, был активной «промокашкой», как называли ассистентов.
Проблемная ситуация в сфере здравоохранения сложилась в центральной больнице Бурлинского района Алтайского края
Теперь, когда из операционной выходишь, простите, иногда даже носки мокрые от пота - волнуешься, стараешься сделать все лучше. Когда видишь, что помог, получаешь удовлетворение. И в отпуске я уже скучаю по работе. Вот это чувство, слава богу, пока для меня перевешивает горечь от того, что говоря по-русски, профессию врача опускают. Медики испытывают психологический прессинг. Многие при этом перегружены от того, что или набирают дежурства, или после государственной службы идут еще на подработку. Когда человек отработал восемь часов в государственной, потом идет в частную клинику, естественно, перегрузка на лицо.
В Москве ситуация другая. Когда одна моя ученица уезжала в столицу, посоветовал устроиться частную клинику. Если что, говорю, позвоню, порекомендую. Встречаю потом, она рассказывает, что работает в государственной поликлинике. «А что так? – спрашиваю. А она рассказывает: «В частную пришла, предложили 80 тысяч». Я говорю: «Хорошая же зарплата». А она улыбается: «Пришла в государственную, там 150 тысяч дали». Вот и все. И она с удовольствием работает. Во-первых, получает от своей работы удовлетворение, во- вторых, ее правильно оценили.
«Труд не ценится»
Это выгорание только от того, что труд врача не ценится, - считает Сергей Корепанов, кандидат медицинских наук, врач-онколог, фитотерапевт. - Мы раньше говорили: «В капиталистических странах врач - одна из самых высокооплачиваемых профессий».
У нас строй сменился социалистический на капиталистический, а труд врача как не оплачивался, так и не оплачивается. А из-за профессии невозможно выгореть. Помогать людям на самом деле приятно. От этого человек не выгорает.
«Смерть детей»
- В отличие от других, реаниматологи в профессии сталкиваются с крайне жесткими ситуациями, - говорит Олег Першин, реаниматолог в отделении реанимации и интенсивной терапии Алтайского краевого центра охраны материнства и детства. - Несколько лет назад к нам пришел молодой талантливый доктор. Он вообще ни разу не видел смерть, ну так в его жизни получилось, а здесь на его глазах и руках умер ребенок. Доктор делал все правильно, бился долго, но у ребенка было много врожденных аномалий…
Опытный врач потом нашел парня в подсобке, где он плакал. Нет, рыдал в рукав.
Министерство здравоохранения Алтайского края взялось за решение кадрового вопроса
Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов согласен, что сейчас проблема профессионального выгорания врачей актуальна для любого региона.
В этом году мы провели форум молодых врачей и решили узнать, как они видят эту ситуацию. И первое, о чем они говорят, помимо уровня зарплаты, это профессиональный рост. Поэтому сегодня мы предлагаем им возможность расширения компетенций по смежным специальностям. Например, акушеры-гинекологи могут освоить ультразвуковую диагностику и т.д. Соответственно, чем большими навыками будешь обладать, тем выше будет и твоя зарплата.