«Труд не ценится»: барнаульские врачи испытывают психологический прессинг

Новости 19.12.2019 15:50 412

Требовательность пациентов к медицине постоянно растет. Между тем, на Алтае все чаще говорят о выгорании врачей. Растет нагрузка, ухудшается результативность. О странной тенденции пишет «КП-Барнаул».

Когда врачи «выгорают»?

- Когда человек работает с желанием, получает удовольствие, он реже выгорает, - считает Владимир Лебедев, главный офтальмолог Алтайского края, заслуженный врач России. - Я пришел в профессию с желанием. Помню, в детстве хирурги, вырезавшие мне аппендицит, подарили скальпель и пинцет. И я тогда в семь лет начал оперировать кактусы, все их порезал, накладывал швы, узлы, зашивал. Специализацию офтальмолога выбрал уже на первом курсе, приходил на операции, был активной «промокашкой», как называли ассистентов.

«Система здравоохранения продолжает валиться»: что происходит с алтайскими больницами Новости 27.09.2019 14:05 Проблемная ситуация в сфере здравоохранения сложилась в центральной больнице Бурлинского района Алтайского края 5308

Теперь, когда из операционной выходишь, простите, иногда даже носки мокрые от пота - волнуешься, стараешься сделать все лучше. Когда видишь, что помог, получаешь удовлетворение. И в отпуске я уже скучаю по работе. Вот это чувство, слава богу, пока для меня перевешивает горечь от того, что говоря по-русски, профессию врача опускают. Медики испытывают психологический прессинг. Многие при этом перегружены от того, что или набирают дежурства, или после государственной службы идут еще на подработку. Когда человек отработал восемь часов в государственной, потом идет в частную клинику, естественно, перегрузка на лицо.

В Москве ситуация другая. Когда одна моя ученица уезжала в столицу, посоветовал устроиться частную клинику. Если что, говорю, позвоню, порекомендую. Встречаю потом, она рассказывает, что работает в государственной поликлинике. «А что так? – спрашиваю. А она рассказывает: «В частную пришла, предложили 80 тысяч». Я говорю: «Хорошая же зарплата». А она улыбается: «Пришла в государственную, там 150 тысяч дали». Вот и все. И она с удовольствием работает. Во-первых, получает от своей работы удовлетворение, во- вторых, ее правильно оценили.

«Труд не ценится»

Это выгорание только от того, что труд врача не ценится, - считает Сергей Корепанов, кандидат медицинских наук, врач-онколог, фитотерапевт. - Мы раньше говорили: «В капиталистических странах врач - одна из самых высокооплачиваемых профессий». У нас строй сменился социалистический на капиталистический, а труд врача как не оплачивался, так и не оплачивается. А из-за профессии невозможно выгореть. Помогать людям на самом деле приятно. От этого человек не выгорает.

«Смерть детей»

- В отличие от других, реаниматологи в профессии сталкиваются с крайне жесткими ситуациями, - говорит Олег Першин, реаниматолог в отделении реанимации и интенсивной терапии Алтайского краевого центра охраны материнства и детства. - Несколько лет назад к нам пришел молодой талантливый доктор. Он вообще ни разу не видел смерть, ну так в его жизни получилось, а здесь на его глазах и руках умер ребенок. Доктор делал все правильно, бился долго, но у ребенка было много врожденных аномалий…

Опытный врач потом нашел парня в подсобке, где он плакал. Нет, рыдал в рукав.

Как алтайский Минздрав будет привлекать кадры Новости 11.07.2019 9:55 Министерство здравоохранения Алтайского края взялось за решение кадрового вопроса 2055

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов согласен, что сейчас проблема профессионального выгорания врачей актуальна для любого региона.