Вложены рекордные деньги, сделана беспрецедентная работа: СГК подвела итоги 2019 года

Новости 20.12.2019 13:05 1206

Руководство Сибирской генерирующей компании подвело итоги 2019 года в Алтайском крае, а также рассказало о задачах на будущие годы. Пресс-конференция состоялась в среду, 18 декабря.

Первым слово взял директор Алтайского филиала СГК Игорь Лузанов, который отметил, что на подготовку Барнаула, Бийска и Рубцовска к отопительному сезону 2019-2020 годов компания потратил рекордные 4,8 млрд рублей. Этот показатель выше предыдущего года на 43%.

Что сделали в Барнауле и что сделают в 2020 году?

Что касается Барнаула, то здесь затраты на глобальный ремонт теплосетей составили 1,2 млрд рублей. Как и планировалось в начале года, было отремонтировано 30 км теплосетей, что соответствует нормативным требованиям, которые не соблюдались в краевой столице на протяжении нескольких десятилетий до прихода СГК. Об этом рассказал директор Барнаульской теплосетевой компании Александр Гросс.

На 14 участках по улицам Попова, Профинтерна, Георгия Исакова, Папанинцев, Шукшина и проспекту Ленина было отремонтировано 3 км теплосетей. Было модернизировано 4,1 км тепловых сетей на улице Трактовая. Также 12 км было сделано в рамках текущего ремонта, 8 км на 25 участках – в рамках внутриквартальных теплосетей и 2,9 км магистральных теплосетей на 11 участках.

«Все это требовало четкой согласованной системы действий с администрацией Барнаула, так как на многих территориях предполагались дорожные работы. На совещаниях были четко установлены сроки выполнения ремонтных работ и последующего строительства новых дорог там, где это было запланировано по проекту БКАД», - пояснил Гросс.

Такой массив задач привел к тому, что в Барнауле не хватило подрядных организаций. Проблему пришлось решать привлечением подрядчиков «со стороны». Из Красноярска и Новокузнецка были привлечены компании, отвечающие требованиям СГК по профессиональному уровню кадров, наличию необходимого оборудования и опыту проведения аналогичных работ. Всего было задействовано 11 подрядчиков. На этом останавливаться в компании не планируют. Уже в 2020 году запланирован капитальный ремонт еще 30 км тепловых сетей разного диаметра.

Кроме того, была построена полностью новая теплосеть для поселка Южный, который подключили к ТЭЦ-3. Тепловой пункт и трубопровод, длинной 7,6 км и диаметром 500 мм, были построены в период масштабных ремонтных работ.

Как и в этом году, на реализацию масштабного инвестиционного проекта в рамках альтернативной котельной в 2020 году в Барнауле будет выделено 1,2 млрд рублей. На эти деньги будет отремонтировано 59 участков магистральных, внутриквартальных и циркуляционных сетей. Общая площадь охвата составит 20,4 км.

В следующем году ремонт сделают на теплосетях по проспектам Красноармейскому, Космонавтов и Ленинскому. Также он пройдет по ряду улиц, в числе которых Малахова, Северо-Западная, Попова, Шукшина, Юрина, Павловском тракте и других. Сейчас обсуждается вопрос минимизации неудобств для горожан.

Барнаул первопроходец

Заместителя гендиректора – директор алтайского филиала СГК Игорь Лузанов, рассказал, что, как и планировалось, Барнаул вошел в ценовую зону в 2019 году. Город стал первой столицей региона, которая получила этот статус. Сейчас еще ряд городов России также добиваются вхождения в ценовую зону.

Напомним, что ценовая зона предполагает установление в городе максимального предельного уровня цены на тепло на несколько лет – в Барнауле это 10 лет – в течение которых выше этого предела цена на тепло не вырастет. Нововведение в краевой столице заработает уже с 1 января 2020 года и тариф будет изменяться один раз в год, в июле, на величину инфляции плюс 2%. Этот механизм позволит получить большую сумму средств и вложить ее в обновление инфраструктуры, при этом обеспечив плавный рост тарифов в течение 10 лет. Это формат четко выстроенного взаимоотношений, когда инвестор гарантирует вложить значительную сумму средств в инфраструктуру. В свою очередь, правительство края, администрация города гарантируют, что инвестор в течение 10 лет получит возврат своих вложений. И при этом жители застрахованы от неоправданных резких скачков тарифа.

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Постановление о переходе Барнаула в ценовую зону еще в августе подписал председатель правительства России Дмитрий Медведев.

«Уже через несколько дней завершится переходный период, в течение которого была проведена плотная работа с администрацией города, правительством края. Также скоро будет утвержден график поэтапного перехода к предельной стоимости с соответствующими понижающими коэффициентами», - отметил Лузанов.

В итоге это приведет к плавному и комфортному росту цен, повышению качества услуг теплоснабжения населению и постоянному сокращению коммунальных аварий, а ремонтные работы будут проводиться систематически, по заранее согласованному графику.

Согрели Рубцовск

Представители алтайского филиала СГК подчеркнули, что все объекты компании были заранее готовы к прохождению отопительного сезона и вовремя получили паспорта готовности. Впервые за очень долгое время паспорт готовности получил Рубцовск. СГК в Рубцовске работает только два года. За это время были исправлены все накопившиеся недочеты.

«Нами были поставлены на учет в Ростехнадзоре технические устройства, проведены экспертизы промбезопасности, выполнены иные предписания, ремонтные работы. Все для того, чтобы наконец получить этот паспорт», - перечислил Игорь Лузанов.

Еще про ремонт

Каждый год СГК меняет все технические устройства, которые исчерпали парковый ресурс. Это позволяет войти в морозный период без особых происшествий. Еще была проведена реконструкция электрофильтра котла №14 в Бийске, благодаря чему новый фильтр теперь отвечает всем необходимым требованиям.

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Лучше, чем в 2018

В компании отметили, что начало отопительного сезона в прошлом году было сложным. Период запомнился рядом резонансных аварий и отключений теплоснабжения и горячей воды. Полученный опыт вместе с масштабным ремонтом привели к тому, что сезон 2019 года прошел гораздо спокойней.

«Это связано и с тем, что в этом году было устранено примерно на 50 повреждений больше, чем годом ранее. Все повреждения были во внутриквартальных сетях. Жителей перед ремонтом мы предупреждали об отключении и за 3-4 часа работу выполняли», - подытожил Гросс.

СПРАВКА

Сибирская генерирующая компания (СГК) – это энергетический холдинг, осуществляющий свою деятельность на территории Алтайского края, Кемеровской области, Красноярского края, Новосибирской области, Республики Хакасии и Республики Тувы.На долю станций СГК приходится порядка 23-25 % выработки тепла и электроэнергии энергосистемы Сибири.



С ноября 2018 года компанией руководит Степан Александрович Солженицын.



Компания существует с 2009 года, когда в структуре ОАО «СУЭК» было создано отдельное общество для управления энергетическими активами угольного холдинга: ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)». В сентябре 2011 года энергоактивы СУЭК были выделены в самостоятельную компанию — группу СГК. В течение 2012 года для повышения эффективности работы была проведена реорганизация управляемых обществ.



Основные виды бизнеса — производство тепло- и электроэнергии, реализация электроэнергии и мощности, передача и поставка тепла потребителям, горячее водоснабжение.