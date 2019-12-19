Самый юный кандидат в мэры Барнаула подал документы в комиссию

Новости 19.12.2019 14:10 2711

Документы для участие в конкурсе на пост главы Барнаула подал член Общественной палаты Алтайского края Артем Зеров. Об этом «Политсибру» рассказал секретарь конкурсной комиссии, депутат Барнаульской городской Думы Сергей Струченко.

Документы Зеров подал в четверг, 19 декабря.

По данным сайта Общественной палаты, общественной деятельностью он занимается с 2006 года. В 2012 году окончил АлтГТУ им.Ползунова по специальности «Котло- и реакторостроение», а в 2014 г. по специальности «Экономика и управление на предприятии».

Был членом молодежного парламента Алтайского края III, IV и V созывов.

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С 2014 года занял пост председателя Алтайской краевой общественной организации «Молодые патриоты Алтая». Артем Зеров родился 19 июня 1990 года в Барнауле. Ему 29 лет.

Также, 19 декабря документы подал пенсионер Владимир Барсуков, который ранее уже имел опыт участия в конкурсе на пост сити-менеджера. В 2010 году он участвовал в конкурсе, но победил тогда Игорь Савинцев.

Напомним, что 19 декабря – последний день для подачи документов. Свои кандидатуры уже подтвердили документально Андрей Крылов, Алексей Шипунов, Сергей Шумов, Вячеслав Франк, Елена Хрусталева, Алексей Скосырский, Василий Часовских, Владимир Барсуков и Артем Зеров. Из тех, кто заявлял о своем намерении участвовать остался только глава «Коммунистов России» в Алтайском крае Александр Андрющенко.

Документы принимают до 17 часов.