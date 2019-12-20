Роскомнадзор: операторы связи зарегистрировали более 750 тысяч РЭС и ВЧУ

Новости 19.12.2019 14:40 351

Роскомнадзор подвел итоги: с начала года по новым правилам было зарегистрировано более 766 тысяч РЭС и ВЧУ (радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств). А всего с начала работы нового порядка – около 968 тысяч.

Согласно новому порядку, РЭС и ВЧУ теперь регистрируются посредством внесения соответствующих записей в созданный Роскомнадзором реестр зарегистрированных РЭС и ВЧУ. С момента внесения записи в реестр РЭС считается зарегистрированным. Факт регистрации также подтверждается выпиской из реестра, направляемой оператору связи.

Изменения позволили сократить сроки предоставления регистрационных услуг с 10 дней до одного в случае подачи заявления о регистрации в электронной форме. Вместе с тем сохраняется возможность подачи заявления и на бумажном носителе. В этом случае на получение выписки из реестра отводится не более 10 дней. На сегодняшний день на основании заявок, поданных в электронном виде, зарегистрировано более 587 тысяч РЭС и ВЧУ (примерно 77% от зарегистрированных РЭС и ВЧУ с начала года).

Помимо использования собственных информационных систем, операторы связи могут зарегистрировать РЭС и ВЧУ по новому порядку через Портал операторов связи. На сегодняшний день 281 оператор связи используют данную опцию.

Перечень необходимых документов для предоставления услуг по регистрации РЭС и ВЧУ, образцы заявлений и другая подробная информация о получении данных услуг доступны на сайте Роскомнадзора в разделе «Связь»: https://rkn.gov.ru/communication/licensing-activity/p230/.