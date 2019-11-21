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Семь новых детских садов появится на Алтае

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Новые детские сады появятся в Первомайском, Алтайском, Залесовском, Поспелихинском, Тальменском и Целинном районах, а также в Рубцовске. Пять учреждений рассчитаны на 140 мест, еще два – на 280. Об этом сообщает пресс-служба алтайского Минстроя.

По данным Единого стройзаказчика, появление этих детсадов позволит создать условия качественного образования более чем для 1200 дошкольников.  

В учреждениях будут группы для детей разных возрастов. В каждом здании предусмотрен пищеблок, медпункт и помещение для охраны, а также музыкальный и спортивный залы, методический, логопедический кабинеты и кабинет предметно-практического обучения. Помещения оборудуются пассажирскими и грузовыми лифтами, прилегающие территории благоустроят и озеленят.

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В настоящее время по всем объектам проведены конкурсные процедуры, определены подрядные организации, ведется заключение контрактов.  Приступить к работам планируется в начале 2020 года. Завершить строительство предполагается до конца 2021 года.

Автор: Политсиб.ру

Фото: Проектная документация

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