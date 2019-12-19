Lamborghini и Gelenvagen: депутаты АКЗС закрыли год исполнением желаний

19 декабря прошла последняя в уходящем году сессия АКЗС. На этот раз она оказалась довольно скоротечной, заняв чуть менее двух часов. Всего депутаты успели рассмотреть 13 вопросов. Наибольшее оживление и дискуссии вызвало назначение уполномоченного по правам ребенка в Алтайском крае.
Перед началом заседания парламентарии исполнили новогодние желания школьников из малообеспеченных семей. Народные избранники принесли подарки для юных жителей Алтайского края.
Ольга Казанцева, исполняющая обязанности Уполномоченного по правам ребенка , может избавиться от приставки «врио»
Накануне депутаты взяли с елки один или несколько шаров и пообещали исполнить указанные желания в самое ближайшее время. Все собранные подарки отвезут в центры социальной помощи семье и детям в тех муниципалитетах, где живут авторы пожеланий.
После обеда депутаты в расширенном составе соберутся на торжественное заседание, посвященное 80-летию представительной власти на Алтае. Местом проведения была выбрана госфилармония Алтайского края.