Lamborghini и Gelenvagen: депутаты АКЗС закрыли год исполнением желаний

Новости 19.12.2019 12:45 1792

19 декабря прошла последняя в уходящем году сессия АКЗС. На этот раз она оказалась довольно скоротечной, заняв чуть менее двух часов. Всего депутаты успели рассмотреть 13 вопросов. Наибольшее оживление и дискуссии вызвало назначение уполномоченного по правам ребенка в Алтайском крае.

Перед началом заседания парламентарии исполнили новогодние желания школьников из малообеспеченных семей. Народные избранники принесли подарки для юных жителей Алтайского края.

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Накануне депутаты взяли с елки один или несколько шаров и пообещали исполнить указанные желания в самое ближайшее время. Все собранные подарки отвезут в центры социальной помощи семье и детям в тех муниципалитетах, где живут авторы пожеланий.

После обеда депутаты в расширенном составе соберутся на торжественное заседание, посвященное 80-летию представительной власти на Алтае. Местом проведения была выбрана госфилармония Алтайского края.