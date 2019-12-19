Власти так и не нашли желающих построить поликлинику в Барнауле за 1 000 000 000 рублей

Новости 19.12.2019 12:05 2009

17 декабря в Барнауле был во второй раз разыгран тендер на строительство поликлиники в квартале 2002а, стоимостью свыше 1 млрд рублей. Аукцион признан несостоявшимся, поскольку заявок на него не поступило, следует из итогового протокола торгов, оказавшегося в распоряжении «Политсибру».

Создание медучреждения пробуксовывает с самого начала – оно неоднократно откладывалось по различным причинам. Первоначальный план предполагал, что строительство начнется в начале 2018 года, однако процесс затянулся. Когда, наконец, были решены проблемы с документами и финансированием и объявлены торги, обнаружилось, что строители не хотят браться за возведение объекта.

Тендер на строительство поликлиники за 1 млрд рублей вновь объявлен в Барнауле Новости 20.11.2019 15:50 Источник финансирования - средства краевого бюджета 1223

«Политсибру» неоднократно освещал проблему строительства соцобъектов в Барнауле, сметы на которые оказываются ниже себестоимости, отталкивая потенциальных застройщиков. Представители отрасли утверждают, что занижение составляет 10-25%.

В текущем году проваливалось сразу несколько тендеров на возведение школ и детских садов. Найти подрядчиков, взявшихся за их строительство, удалось только после повышения цен примерно на 10%. Что касается поликлиники в квартале 2002а, то стоимость тендера на ее возведение на повторном аукционе увеличилась всего лишь на 2%. Нетрудно подсчитать, что, если повышать цену на 10% от первоначальной, то добавить придется не менее 100 млн рублей.

Строительство поликлиники в Барнауле за 1 млрд вновь откладывается? Новости 09.12.2019 15:40 Кроме того, весьма странно прошли общественные обсуждения этого проекта – в них приняли участие всего шесть человек 3485

5 декабря глава регионального Минздрава Дмитрий Попов сообщал, что в 2019 году на выполнение мероприятий по строительству, реконструкции и капитальному ремонту учреждений здравоохранения предусмотрено 2 млрд 64 млн рублей. Теоретически, деньги на поликлинику можно было бы перебросить с другого объекта, однако это грозит обвинением в нецелевом использовании средств.

Единственный вариант для краевых властей – это пересмотреть расценки, отправив проект на повторную госэкспертизу. Однако ее стоимость может обойтись едва ли не дороже, чем само увеличение цены тендера. Ситуация практически патовая.

Осталось добавить, что после провала первого аукциона на строительство поликлиники, власти намекали, что объект попросту заберут строители из других регионов, а местные застройщики останутся ни с чем. Однако практика показала, что и другие регионы барнаульской поликлиникой не заинтересовались.

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Объявления следующих торгов теперь следует ожидать не ранее, чем в следующем году.