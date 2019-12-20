Известный спортсмен Иван Нифонтов встретился со студентами АлтГПУ

Новости 19.12.2019 13:42 300

В Алтайском государственном педагогическом университете состоялась встреча студентов с бронзовым призером Олимпийских игр, чемпионом мира и Европы по дзюдо Иваном Нифонтовым. Подобные встречи – традиция нашего вуза. Известные выпускники часто приходят в родной университет, чтобы поделиться со студентами своим опытом.

Иван объявил о завершении карьеры два года назад. Дзюдоисту предлагали войти в тренерский штаб сборной России, но спортсмен не был к этому готов. Он решил сосредоточиться на развитии дзюдо в Алтайском крае. С тех пор Иван вплотную занялся развитием своего спортивного клуба, открыл три спортивных центра для занятий дзюдо и художественной гимнастикой «Триумф» и намерен построить в Барнауле спортивный центр борьбы.

Завершающийся 2019 год стал для Ивана Нифонтова знаковым. В феврале он был избран президентом краевой федерации дзюдо, а в сентябре одержал победу на выборах в Барнаульскую городскую Думу и вошел в состав депутатского корпуса. Теперь задача Ивана как президента федерации – объединить всех дзюдоистов, чтобы совместно приложить все силы для развития этого вида спорта в регионе.

Студенты на встрече говорили о спортивном прошлом Ивана. Интересовались, как добиться высоких достижений в спорте и не потеряться в жизни после его завершения. Общение со студентами спортсмен начал с рассказа о себе, о том, как в семилетнем возрасте поставил перед собой цель – стать чемпионом мира и Олимпийских игр – и уверенно шел к ней. Ребята спрашивали про спарринг дзюдоистов с президентом России Владимиром Путиным и о том, как Иван на международном Восточном экономическом форуме представил президенту свой проект Всероссийской лиги дзюдо с центром в Барнауле.

В завершение встречи Иван пожелал студентам ставить перед собой только высокие цели в жизни и обязательно достигать их.