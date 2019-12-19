18+. «Мария-Ра» отдаст свыше млн рублей за продажу алкоголя подросткам

Новости 19.12.2019 11:15 1051

Комитет по лицензированию Томской области судится с алтайской сетью магазинов «Мария-Ра». Дело в том, что работники супермаркетов несколько раз продавали алкоголь несовершеннолетним подросткам. В общей сложности сеть должна уже около 1,5 млн рублей, пишет портал «вТомске.ру».

«Есть у нас упертая федеральная сеть, которая до сих пор продает детям алкоголь. Мы с ними судимся и дошли до Верховного суда РФ, где подтвердил позицию нашего комитета. Эта организация, мы подсчитали, должна в совокупности заплатить до 1,5 млн рублей», - пояснил глава областного комитета по лицензированию Александр Деев.

Согласно картотеке арбитражных дел речь идет об алтайской сети розничных магазинов «Мария-Ра». Эту информацию подтвердил сам Деев.

Александр Ракшин рассказал о ближайших планах на «Марию-Ра» Новости 04.12.2019 14:10 По его словам, новые магазины появятся в Красноярском крае 7739

Например, в октябре суд наказал ООО «Розница К-1» штрафом в 300 тысяч рублей за продажу пива в магазине «Мария-Ра» по Нижне-Луговой. Сеть пыталась оспорить это решение, однако Арбитражный суд в заявленных требованиях отказал. Следующее заседание назначено на январь.

Ранее основатель сети продуктовых магазинов и супермаркетов «Мария-Ра» Александр Ракшин рассказал, что в скором времени его магазины появится на рынке Красноярского края. На сегодняшний день магазины «Мария-Ра» есть в Алтайском крае, Республике Алтай, Кемеровской, Новосибирской и Томской областях. На данный момент в Сибири 1 151 действующий магазин.

Отметим, что алтайский ритейлер не впервые становится участником судебных тяжб. В Кемеровской области в 2017 году продавцов сети уличили в продаже школьникам алкогольных напитков. У подростков это получилось без труда, что стало основанием для составления протокола об административном правонарушении. До этого в Республике Алтай барнаульскую сеть обвинили в незаконной продаже сигарет подросткам.