Петр Фризен дал лестную характеристику кандидату на пост мэра Барнаула

Новости 19.12.2019 10:10 940

Общественная палата Барнаула поддержала кандидатуру первого замглавы администрации города Вячеслава Франка на пост градоначальника. Об этом сообщает сайт мэрии.

По инициативе председателя правления Алтайской региональной организации Центр национальной культуры «Вайнах» Валида Газиева было предложено рассмотреть вопрос о поддержке кандидатуры Вячеслава Франка на должность главы города Барнаула.

Он завил, что городская Общественная палата обязана высказать свое мнение.

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В числе тех, кто поддержал выдвижение Франка оказались профессор кафедры уголовного права и криминологии БЮИ, доктор юридических наук Равиль Абызов, главред газеты «Вечерний Барнаул» Михаил Губин, член президиума Алтайского краевого Совета ветеранов ОВД и внутренних войск Алтайского края Виталий Чугуев, член Алтайского реготделения общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России», кандидат юридических наук, заместитель председателя Общественной палаты города Петр Фризен, протоиерей, секретарь Барнаульской Епархии РПЦ отец Георгий Крейдун.

Члены Общественной палаты отметили профессиональный опыт Вячеслава Франка, а также взаимодействие с краевым правительством и губернатором Алтайского края Виктором Томенко.

По словам Петра Фризена, который ранее также был первым заместителем главы Барнаула, краевую столицу должен возглавить человек высокопрофессиональный и имеющий опыт управления городским хозяйством.

«Те положительные изменения, которые произошли в краевой столице за последние несколько лет – результат работы сегодняшней команды, и во многом заслуга Вячеслава Генриховича. Он фактически руководит городом последние месяцы. Опираясь на свой колоссальный опыт работы в муниципалитете, Вячеслав Генрихович глубоко вникает во все вопросы городского хозяйства, принимает взвешенные решения и готов нести ответственность за работу всей команды городских управленцев», - заявил он.

В конце заседания члены Общественной палаты провели голосование, по итогам которого единогласно была поддержана кандидатура Вячеслава Франка.