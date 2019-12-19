«Деревья умирают стоя»: буря эмоций с обсуждения застройки барнаульского парка

Новости 19.12.2019 10:35 1866

Накануне в парке Алексея Смертина состоялся круглый стол, посвященный проблеме строительства физкультурно-оздоровительного комплекса на территории бывшего парка имени Ленина в Барнауле. Подробнее – читайте в репортаже «Политсибру».

Прийти к единому мнению участникам так и не удалось. Одни требовали спорткомплексов в других районах, другие заявляли, что старые деревья не только бесполезны, но и вредны, третьи возражали, что лучше старые, чем никаких. Участники сыпали афоризмами. Денис Шубин напомнил, что "деревья умирают стоя и мы все умрем", а также заметил, что мало кто понимает, что такое кислород. Виктор Рау требовал выборов мэра и спрашивал, когда его арестуют. Владислав Вакаев заявил, что проще всего – вообще не работать. Итогом встречи стало решение о проведении следующей встречи.