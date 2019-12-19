«Драки, конфликты и демонстрация половых органов»: как прошло обсуждение строительства ФОКа в Барнауле

Новости 19.12.2019 7:10 3410

Накануне в парке Алексея Смертина состоялся круглый стол, посвященный проблеме строительства физкультурно-оздоровительного комплекса на территории бывшего парка имени Ленина в Барнауле. На мероприятии присутствовали представители городских и краевых властей, депутаты, общественники и профильные специалисты.

Планы по строительству региональным Минспортом ФОКа, для которого придется вырубить более 350 деревьев, вызвали бурную дискуссию, поэтому атмосфера на круглом столе с самого начала была напряженной. Многие участники мероприятия, казалось, только и ждали подходящего момента, чтобы взорваться обличительной речью.

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На старт, внимание, марш!

Впрочем, обсуждение началось довольно мирно. Министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев поприветствовал собравшихся и коротко обрисовал положение дел. Выглядел он усталым. Не то от проблем со строительством ФОКа, не то от чего-то еще.

По словам Перфильева, суть заключается в том, что деньги на объект выделяет федеральный бюджет и если отказаться от проекта сейчас, то потом их не будет, и комплекс Барнаулу «не светит». Что касается парка, то министр напрямую заявил, что даже если ФОК «зарубят», то зеленой зоне это никак не поможет, поскольку без ФОКа она вряд ли будет благоустроена. В то же время, появление спорткомплекса будет сопровождаться озеленением – посадками новых деревьев взамен вырубленных.

Дальнейшие выступления были более эмоциональны. Практически каждый высказывался с интонацией в духе «Да как же вы не можете понять очевидного!». Это, разумеется, не произносилось вслух, однако явственно сквозило едва ли не в каждом слове. Причем, в подобной манере высказывались как сторонники, так и противники строительства ФОКа.

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«500 КАМАЗов мусора»

«Красный блогер» Юрий Красильников сурово чеканил постулаты о том, что зеленые зоны в Барнауле трогать нельзя и общественности они нужны. Один из депутатов рьяно возражал из зала, что если бы общественности был нужен парк Ленина, то его внесли на прошедшее недавно голосование за благоустройство общественных территорий, однако сделано этого не было. Ему вторил директор барнаульского зоопарка Сергей Писарев.

«Когда я пришел в 2000 году в Индустриальный район, территория, где сейчас находятся парк Смертина и зоопарк, представляла собой самую натуральную помойку. Я отсюда вывез 500 КАМАЗов мусора. Это устроили «любители природы» из соседних домов <...> Я неоднократно призывал жителей близлежащих районов выйти сюда и навести порядок. Кроме работников парка «Лесная сказка» никто не приходил», – обличающе указывал Писарев.

Он также рассказал, что к Дню Победы высадил аллею из 70 дорогостоящих елей, однако уже утром 10 мая 15 елей не оказалось на месте, а 11-го – еще 15. Нашлись они на расположенном поблизости рынке – их уже продавали.

В ответ на озвученное общественником Виктором Рау предложение заняться благоустройством парка имени Ленина, Писарев заметил, что не против, однако территорию, в таком случае, огородит и будет закрывать на ночь, чтобы здесь перестали собираться алкоголики.

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«Драки, конфликты и демонстрация половых органов»

Чемпион мира и Европы по дзюдо депутат БГД Иван Нифонтов примирительно напомнил, что все собравшиеся хотят городу блага. Относительно парка же Нифонтов зачитал сводку из МВД, касающуюся правонарушений на данной территории. Очевидно, этот аргумент должен был доказать, что оставлять все как есть - нельзя.

«За текущий год на территории парка задержано 2 лица с наркотическими веществами, совершен 1 грабеж, совершено 8 драк и конфликтов, в которых 5 человек получили телесные повреждения, 10 лиц были задержаны в состоянии алкогольного опьянения, поступило 3 сообщения о лицах, демонстрирующих половые органы, дважды здесь находились несовершеннолетние, ранее заявленные как без вести пропавшие, принято 2 заявления от жильцов близлежащих домов с жалобами на шум».

Нифонтов предложил всем вместе посадить вокруг нового спорткомплекса деревья и назвать это «Аллеей неравнодушных граждан». Красильников в ответ на это предложил озеленить какой-нибудь пустырь.

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«Мало кто понимает, что такое кислород»

Председатель общественного совета при Минприроды Алтайского края, кандидат сельскохозяйственных наук, дендролог Денис Шубин эмоционально заявил, что опасения о том, что без деревьев станет меньше кислорода в воздухе, беспочвенны. «Мало кто вообще понимает, что такое кислород и как он выделяется вот этими растениями», – сказал он.

«Тут говорили про поликлиники. Да, у человека есть определенный возраст жизни, мы умрем все, как ни крути <...> как и деревья. Даже повесть есть такая: «Деревья умирают стоя». Они тоже имеют цикл жизни. Дерево в процессе своей жизни выделяет кислород, поглощает углекислый газ, это – научно обоснованный факт. Но это все происходит до того, как дерево начинает гнить <…>. Что такое гниение? Для того, чтобы запустить гниение, если кто в школе химию изучал, нужен кислород, а выделяется углекислый газ!», – рассказал Шубин, указывая, что деревья в парке старые и несут больше вреда, чем пользы.

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«На нас сегодня уже наручники наденут?»

Дискуссия набирала обороты. Сторонники сохранения деревьев в парке указывали на то, что власти игнорируют концепцию зеленого каркаса города, согласно которому одна зеленая зона должна перетекать в другую, а вместо этого по городу бессистемно разбросаны клочки насаждений, которые, к тому же, год от года уменьшаются. Детей экоактивисты упоминали не реже, чем чиновники, жалуясь на то, что с ними негде гулять. Все чаще оппоненты перебивали друг друга.

Рау на повышенных тонах заявил, что нормально здесь рассуждает один Писарев и требовал отдать ему парк. Также он утверждал, что четырьмя и даже шестью руками «за» спорткомплекс, но негодует по поводу того, как поворачивается ситуация.

«До сих пор все выступающие делятся на общественников с одной стороны и чиновников и депутатов – с другой. Как оно было продавливание, так и осталось, ничего не изменилось. Я – от неправильных общественников, значит. Я – вредитель, значит, инвестиций. И еще, оказывается, вроде как все барнаульцы против Алтайского края. Я не знаю, на нас сегодня уже наручники наденут или еще, может быть, подождут несколько дней?», – вопросил Виктор Рау.

Тут же, без всякого перехода он добавил, что надо избирать мэра, чтобы у города был хозяин, и немедленно выдвинул на этот пост Сергея Писарева, немало тем самым ошеломив присутствующих.

Красильников же обвинил министерство спорта в том, что оно восемь лет не пускало на территорию парка им. Ленина дворников.

«Что касается парка «Изумрудный», – там то же самое было: город на край валит, край говорит, что это город не занимается. Никто не занимался, пока общественники однажды взяли и сказали: «Пока вы тут друг с другом разбираетесь, дайте нам возможность самим благоустраивать территорию». Вот тогда сразу определились», – гневно заявил он.

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«Превзошли отцов по демагогии»

Преподавательница ландшафтной архитектуры из АлтГУ, проектировавшая сады и парки еще в советское время, встала и взяла слово.

«Вы, молодежь, превзошли по демагогии своих отцов. Партийное собрание! Демагогия! Когда все вопросы переворачиваются с ног на голову просто виртуозно. Надо сказать, вы – очень хорошие продолжатели демагогов», – осуждающе отчитала женщина собравшихся.

Зал притих. Участники силились понять, кого она имеет в виду – экоактивистов, чиновников или всех сразу, поэтому внимательно ждали продолжения.

Женщина напомнила о необходимости наличия у города экологического каркаса. В том числе, подчеркнула, что в Барнауле три реки и при этом нет ни одной набережной, кроме построенного недавно кусочка. По ее словам, "тело" города должно быть пронизано зелеными насаждениями, поэтому любой кусок зелени – это "богатство, радость и счастье". Поэтому, во что бы то ни стало, ни одного куска зелени нельзя отдавать.

...Дискуссия постепенно вновь перетекла в неуправляемый режим: все говорили одновременно и перебивали друг друга. Кто-то стучал по столу, пытаясь добиться тишины, однако на него не обращали внимания. Алексей Перфильев молча взирал на собравшихся, прикрыв ладонью часть лица, словно хотел изобразить «фейспалм».

Наконец слово взял депутат АКЗС, глава Фонда имущества Алтайского края Владислав Вакаев, занимающийся ныне парком «Изумрудный».

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«Проще – не работать»

Вакаев сообщил участникам обсуждения, что на переговорах существует принцип трех «да», согласно которому оппонентам нужно задать вопросы и найти точки общие. В качестве таких точек Вакаев обозначил нужность спорткомплекса, зеленых насаждений и благоустройство бывшего парка имени Ленина. Присутствующие дружно согласились.

«Хочу поддержать министра [спорта], потому что человек бъется. Знаете, почему не работали чиновники у нас долгое время? Потому что проще – не работать, ничего не делать. И тогда не будет к тебе претензий ни от общественников, ни от прокуратуры, ни от кого-то ещё. Человек пришел не из чиновничества, человек бъется, поэтому давайте не будем бить по рукам. Человек принес проект и удивляется искренне – получил себе же проблемы», – сказал Вакаев.

Однако следом депутат добавил, что проведенный им среди горожан опрос о желаемой концепции парка «Изумрудный» показал, что безоговорочно лидирует концепция «Экологичное зеленое место для тихого семейного отдыха».

Вакаев попытался найти компромисс между озвученными им тремя направлениями, однако его блестящее выступление оказалось несколько смазано. Вместо волшебного решения, которое непременно должно было иметься у человека, говорящего столь уверенно, депутат предложил создать рабочую группу, которая бы… Зал, поняв, что простого и гениального решения не предвидится, снова заволновался, начал нарастать гул. В разных углах громко спорили, тон повышался. На этот раз привлечь внимание участников обсуждения удалось политологу Константину Лукину.

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«Мы изучили глубинные структуры массового сознания»

Лукин рассказал о проведенном в Барнауле большом социологическом исследовании, сообщив, что его командой изучены глубинные структуры массового сознания. По его словам, в обществе существует протестная идея, которая все больше нарастает. Аргументы про плохие деревья, клены и так далее, не будут работать. Жители хотят видеть кусочек зелени в городе. И участвуют они в этом, даже просто проезжая мимо и не гуляя там.

«Если бы изначально подача от власти была бы: «Простите, мы получили федеральные деньги и готовы все благоустроить, потому что объект будет», у вас бы не было сейчас проблем. Проблема вырубки зеленых зон давно всплывает в Барнауле. Мы еще в 2016 году начали говорить, что через три года, простите, все протесты в Барнауле будут экологическими. Пример парка Ленина и ФОКа может стать кейсом, где все ожидания людей будут соблюдены. Минспорту выпала уникальная возможность сейчас все развернуть в городе и массовом общественном сознании», – горячо заявил Лукин.

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«Хотелось бы получить итоговое решение»

Когда политолог закончил, Алексей Перфильев решительно встал и поблагодарил всех за состоявшуюся встречу, тем самым дав понять, что она окончена.

«Очевидно, что это – хороший, важный шаг. Так же очевидно, что необходима следующая и еще следующая [встреча]. <...> Нам бы хотелось получить итоговое решение. <...> Чтобы не голый ФОК, но и не заброшенная территория. Нам необходимы какие-то практики, которые бы постепенно превращали нашу дискуссию в конкретные договоренности. Пускай даже шаг за шагом, по крупицам», – резюмировал министр.