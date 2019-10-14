На Алтае водитель совершил смертельный наезд на женщину

Новости 19.12.2019 8:45 380

В Алтайском крае завершено расследование уголовного дела в отношении 27-летнего жителя Косихинского района. Он обвиняется в причинении смерти по неосторожности.

Как информирует региональный cледком, в сентябре 2019 года обвиняемый, работающий водителем погрузчика, двигался по территории одного из ООО в Косихинском районе.

«Перед движением с поднятой стрелой автомобиля, он ограничил себе видимость в направлении движения и не убедился в отсутствии препятствий по пути его следования и совершил наезд на 48-летнюю женщину. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте», - говорится на сайте ведомства.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова рассказала, что в ходе предварительного следствия обвиняемый свою вину признал полностью.

Уголовное дело с утвержденным прокурором Косихинского района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.