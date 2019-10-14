О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Скандал с декларациями ЕДГ-2019 Личный формат Внимание, школа!
Скандал с декларациями
ЕДГ-2019
Личный формат
Внимание, школа!

На Алтае водитель совершил смертельный наезд на женщину

Новости
380
0

В Алтайском крае завершено расследование уголовного дела в отношении 27-летнего жителя Косихинского района. Он обвиняется в причинении смерти по неосторожности.

Как информирует региональный cледком, в сентябре 2019 года обвиняемый, работающий водителем погрузчика, двигался  по территории одного из ООО в Косихинском районе.

«Перед движением с поднятой стрелой автомобиля, он ограничил себе видимость в направлении движения и не убедился в отсутствии препятствий по пути его следования и совершил наезд на 48-летнюю женщину. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте», - говорится на сайте ведомства.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова рассказала, что в ходе предварительного следствия обвиняемый свою вину признал полностью.

Уголовное дело с утвержденным  прокурором Косихинского района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Самосвал насмерть сбил человека на барнаульском шоссе Ленточный Бор

Самосвал насмерть сбил человека на барнаульском шоссе Ленточный Бор

Новости

Из-за происшествия собралась внушительная многокилометровая пробка

1045

 

Автор: Политсиб.ру

Комментарии (0)

1000