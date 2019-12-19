Каменские единороссы разделились в вопросе отставки Виктора Ноздрина

Новости 19.12.2019 8:15 1553

После решения краевого политсовета партии «Единая Россия» о приостановлении полномочий секретаря партии Виктора Ноздрина в Камне-на-Оби разгорелся скандал. Различные оценки произошедшего дают сторонники и противники Ноздрина. В редакцию «Политсибру» пришло письмо от гендиректора АО Ремонтно-механический завод "Каменский" Виктора Шейнова и директора городского парка Камня-на-Оби Николая Попкова, где излагается собственная версия, почему Виктор Ноздрин был отстранен от должности.

С чего все началось?

В пятницу, 13 декабря, появилась новость о приостановлении полномочий секретаря Каменского местного отделения партии «Единая Россия» Виктора Ноздрина. В реготделении партии объяснили решение тем, что Ноздрин допустил ряд нарушений Устава партии и не выполнил распоряжения президиума. Кроме того, он превысил свои полномочия.

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Что думает Ноздрин?

От источников, близких к ситуации, известно, что Виктор Ноздрин принял решение спокойно. Своим коллегам он объясняет уход процессом омоложения команды единороссов, которые иначе видят дальнейшее развитие и работу партии в районе.

Первая версия – происки Найдена

Первая группа единороссов поддерживает Ноздрина. Они объясняют решение политсовета партии тем, что он не захотел играть в политическую игру, которую якобы затеял отстраненный глава района Федор Найден. Каменские партийцы уверяют, что Найден пытался всеми силами показать свою значимость.

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В 2004 году по его воле было распущено Каменское районное собрание, а позднее и горсовет. Позднее, в 2019 году Найден и сам был отстранен от своей должности из-за уголовного дела. По словам единороссов, «опальный политик» продолжает свои интриги, но уже через Евгению Гордиенко.

Каменский политсовет ЕР под началом Ноздрина выдвинул своего кандидата на пост главы района. Это не понравилось сторонникам Найдена и Гордиенко. Позднее были попытки отстранить последнюю от должности, но сделать это не удалось. В итоге, по мнению единороссов из Камня, Ноздрин пострадал от этих интриг, которые стоили ему поста секретаря отделения.

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Вторая версия – Ноздрин «тянул одеяло» на себя

Между тем в письме от Шейнова и Попкова, которые состоят в партии много лет, говорится, что они возмущены заявлениями в СМИ Ноздрина, который многие годы добросовестно работает на благо партии «Единая Россия», а новое руководство якобы несправедливо сняло с него полномочия руководителя.

«Готовы привести факты, говорящие о том, что он не просто многое недоговаривает, но и порочит партию и ее членов», - говорится в письме единороссов.

По их версии, началось все в 2016 году, когда в Каменском местном отделении проходили выборы руководителя. Чтобы выборы были альтернативными, нужна была еще одна кандидатура помимо Ноздрина. Он якобы попросил быть так называемым «техническим» кандидатом Николая Попкова.

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Не имея амбиций быть руководителем отделения ЕР, Попков согласился помочь, понимая, что выбрать должны именно Ноздрина. Однако так получилось, что конференция местного отделения поддержала Попкова - 23 голоса против 20 за Ноздрина.

«Можно ли говорить, что у Ноздрина есть однозначная поддержка большинства однопартийцев в таком случае? Думаем, что нет».

Авторы письма уточняют, что сначала Ноздрин пожелал Попкову плодотворной работы на посту секретаря. Однако потом стал направлять жалобы в региональный исполком партии и заявлять, что конференция якобы прошла с нарушениями, поэтому нужно отменить результаты.

«Отметим, что конференцию организовывал и проводил сам Ноздрин. На чьи нарушения он пожаловался? Были ли они в действительности? И вообще, каково это - начинать работу со скандала? Но каким-то образом он остался в должности «и.о. секретаря местного отделения». И по непонятным причинам затаил злобу на Попкова. Мы предполагаем, зачем он и его несколько товарищей так стремились захватить руководство в «Единой России» Каменского района. Чтобы пользоваться партией, ее авторитетом, фактически приватизировать ее и делать, что им нужно, в своих интересах. При этом пускать пыль в глаза руководству регионального отделения. Хотя удавалось ему это недолго», - отметили единороссы.

Они добавляют, что очередной крупный скандал в отделении партии случился осенью 2017 года.

Став секретарем местного отделения, Ноздрин, по их словам, занялся самоуправством. Начал с того, что решил разогнать первичное отделение партии, с которого начиналось становление «Единой России» в Каменском районе. В «первичке» было порядка 180 членов, но Ноздрин решил якобы убрать оттуда около 100 человек.

«Видимо, решил ослабить его, потому что понимал, что эта «первичка» может пошатнуть его позиции. При этом он даже не получил согласия членов партии и конференции местного отделения. Продолжил он убивать первичное отделение №1 и далее: не принял список делегатов на очередную конференцию местного отделения. Мол, они «не нужны».

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Депутаты говорят, что после этого недовольных политикой Ноздрина стало еще больше. В 2017 году члены партии написали открытое письмо (под ним стоит 36 подписей) на имя руководства «Единой России» с просьбой прекратить полномочия Ноздрина.

«Остается только догадываться, каким образом он до сих пор оставался в должности. Хотя мы знаем, что претензий к нему накопилось множество. В феврале 2019 года, видимо, в продолжение своей мести Попкову за то, что не имеет однозначной поддержки партийцев, кроме нескольких своих сторонников, на заседании местного политсовета Ноздрин поднял вопрос об исключении Попкова из партии. Решение на данном заседании было принято, но к нему возникли вопросы у ряда партийцев. Тогда "за" проголосовало только 4 человека из 7 присутствующих (всего же в местный политсовет входят 11 человек). Как ни хотел Ноздрин исключать из партии всех несогласных с ним, но и это решение далось ему со скрипом».

Члены политсовета, не присутствующие на заседании в тот день, по словам авторов письма, не были осведомлены о рассмотрении данного вопроса, а когда узнали об исключении Попкова - обратились к региональному руководству. Кстати, на региональном уровне членство Попкова в партии все же сохранили.

«Говоря о степени поддержки Ноздрина, нельзя не вспомнить и результаты выборов, в которых он участвовал. В 2016 году на досрочных выборах депутатов Каменского райсобрания Ноздрин занял только 6-е место. В этом же году на повторных выборах - 5-е место. Можно ли говорить о его однозначной поддержке жителями? В СМИ пишут, что "партийцы" якобы не согласны с решением об отстранении Ноздрина от руководства местным отделением, "партийцы" считают, что он работал хорошо. Но мы знаем, кто эти "партийцы". Примерно 3-5 человек! А всего в Каменском районном местном отделении более 900 человек», - говорится в обращении.

Подводя итог, члены ЕР заявили, что считают, что партия должна выступать объединяющей силой, консолидировать общество, но из-за политики Ноздрина якобы было только разобщение и постоянные конфликты, от которых все устали.

«...И на очередном заседании президиума регионального политсовета полномочия Ноздрина были прекращены. Остается надеяться, что теперь ситуация пойдет на поправку. И деструктивные силы, которые преследуют исключительно какие-то свои интересы, больше не смогут влиять на развитие Каменского района», - подытожили авторы обращения.