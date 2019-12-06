Мэрия Барнаула ответила на претензии горожан к «редким» автобусам

Новости 19.12.2019 7:40 590

Редкие автобусные рейсы значительно осложняют жизнь жителям Бельмесево. Накануне обращение к губернатору они опубликовали в аккаунте поселка в Instagram. Люди пожаловались на то, что выделенные для них дополнительные автобусы никак не решили транспортную проблему. Речь идет о маршрутах №104 и 104ю.

До 16 декабря на маршрут №104 выпускалось два автобуса, с интервалом движения 40 минут в «пиковое» и 1,5 часа в иное время. Что касается маршрута №104ю, здесь также работало два автобуса. Интервал движения составлял 55 и 110 минут соответственно.

В мэрии Барнаула объяснили, что в ноябре от жителей поселка поступило обращение о решении проблемы транспортного обслуживания поселка. Комитетом по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи было организовано три встречи.

В результате принято решение об увеличении количества подвижного состава (автобусов большой вместимости) на маршрутах до трех единиц на каждом. Это позволило сократить интервал движения в пиковое время до 20-40 минут.

«Поскольку данные маршруты является социально значимыми и субсидируемыми, из городского бюджета для организации работы трех автобусов по автобусному маршруту №104 из бюджета города было дополнительно 2,4 млн рублей. Для организации работы трех автобусов по автобусному маршруту №104ю - 1,5 млн рублей. Таким образом для улучшения транспортного обслуживания жителей поселка дополнительно потребовалось 3,9 млн рублей», - рассказали в городской администрации.

В целях урегулирования вопроса времени отправления автобусов из поселка Бельмесево сегодня с членами инициативной группы состоится рабочая встреча.

Стоимость проезда на маршруте №104 из города до поселка Бельмесево составляет 46 рублей за наличный расчет, по электронным средствам платежа - 42 рубля.