«Лучше лев во главе стада баранов»: экс-кандидат на пост бийского мэра попытает удачу в Барнауле

Новости 18.12.2019 18:40 703

Документы на участие в конкурсе на пост мэра Барнаула подал пенсионер Василий Часовских. Эту информацию «Политсибру» подтвердил секретарь конкурсной комиссии Сергей Струченко.

Часовских родился 1 января 1948 года в Троицком районе Алтайского края. В 1971 году закончил Саратовское военное училище им. Ф.Э. Дзержинского, в 1976 году – Бийский механико-технологический техникум, а в 1983 году получил диплом Алтайского сельскохозяйственного института. В 2017 году участвовал в выборах главы Бийска, однако проиграл Александру Студеникину.

Часовских заявлял, что во главе города надо поставить умного талантливого человека, с опытом хозяйственника. Если это будет «разовый рассказчик», то бийчанам от этого лучше не будет. Руководитель должен прежде всего обладать волей. Главное - вернуть доверие жителей к власти.

Кроме того, Василий Часовских заявил, что если будет мэром, то введет такую практику: не отпускать подчинённых с работы, если за день ничего не сделали. Кандидат также сообщил, что прекрасно играет на музыкальных инструментах и хорошо поет.

Таким образом в конкурсе на должность главы Барнаула будут участвовать уже как минимум семь человек. Это и.о.главы Барнаула Вячеслав Франк, бизнесмен и топ-менеджер Сергей Шумов, экс-кандидат в губернаторы Алтайского края от «Партии Роста» Андрей Крылов и временно безработный юрист Алексей Шипунов, коммунист Елена Хрусталева, либерал-демократ Алексей Скосырский и пенсионер Часовских. Пока не подал документы представитель "Коммунистов России" Александр Андрющенко.

Прием документов будет идти по 19 декабря включительно.