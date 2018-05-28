Алтайский край назвали регионом с низкой инвестиционной привлекательностью

Новости 18.12.2019 17:50 217

Алтайский край назвали регионом с пониженным рейтингом инвестиционной привлекательности. Рейтинг регионов от агентства RAEX опубликовал «Коммерсант». Его высчитывали на основе официальной информации Росстата и статистики федеральных ведомств: Минфина, Банка России, Минсвязи, МВД и Минприроды.

По мнению аналитиков, риски инвестирования в регион выросли в сравнении с 2018 годом на девять пунктов. В общем рейтинге из 85 регионов России, Алтайский край находится на 38 месте. В прошлом году он был на 29 месте.

Позицию в рейтинге определяют шесть составляющих рисков на текущий год. В регионе самый опасный показатель относится к управленческим рискам. Здесь край находится на 60 месте. Что касается остальных пяти показателей, то привлекают внимание низкие криминальные риски (27) и финансовые (26). По социальным рискам у края рейтинг на уровне 54 места, по экологическим - 43 место, а по экономическим – 34.

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У соседней Республики Алтай ситуация хуже. Регион также продолжил падение с 73 места на 76. Наибольшие риски там связаны с экономикой (82 место), управлением (79) и финансами (76).

Первое место по России по-прежнему занимает Московская область. Также максимальный потенциал у Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодара.

Выше всех из регионов Сибири стоят Красноярский край, Иркутская, Кемеровская и Новосибирская области. Они имеют средний потенциал или умеренный риск. За ними идет Алтайский край. Далее, со схожем уровнем риска, в рейтинге по СФО находятся Омская и Томская области. Незначительный потенциал, сопряженный с умеренным риском у Хакасии, высокий риск у Республики Алтай и экстремальный уровень риска у Республики Тыва, которая делит ярлык с Дагестаном, Ингушетией и Чечней.