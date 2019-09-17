Лидера ОПГ судят за миллиардные махинации в Барнауле и Новосибирске

Новости 18.12.2019 18:20 225

Следователи в Новосибирской области возбудили уголовное дело в отношении 49-летнего организатора преступного сообщества и десяти его участников - трех женщин и семи мужчин.

Как сообщает пресс-служба регионального следкома, незаконная деятельность участников ОПГ осуществлялась в Новосибирске и Барнауле. Их «работа» заключалась в поиске и привлечении лиц, заинтересованных в бесконтрольном совершении валютных операций. Члены преступной группы платили им деньги, а те взамен предоставляли липовые документы и расчетные счета коммерческих фирм.

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«В период 2016 - 2019 годов участники преступного сообщества совершили транзитные операции на сумму более 1 млрд 300 млн рублей. Денежные средства выводились в иностранные государства», - говорится на сайте ведомства.

Уголовное дело было возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности управления ФСБ России по Новосибирской области и Сибирской оперативной таможни.

В настоящее время в отношении восьми фигурантов уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, проводятся допросы подозреваемых и свидетелей. По делу выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех подлежащих доказыванию обстоятельств.