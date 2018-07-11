Краевые депутаты подкорректируют закон о МСП

Новости 18.12.2019 17:15 192

В краевом парламенте накануне декабрьской сессии прошли заседания фракций и профильных комитетов. Депутатам в частности предстоит рассмотреть изменения в краевой закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае», призванные закрепить понятие социального предпринимательства и обозначить меры господдержки этой категории бизнеса.

Законопроект на заседаниях фракций представил начальник управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Александр Евстигнеев.

«Проектом закона предлагается наделить краевое управление по развитию малого и среднего предпринимательства полномочиями по представлению сведений для признания деятельности хозяйствующего субъекта относящейся к категории социального предпринимательства, а также сведений о получателях и об оказанной им поддержке, прекращении её оказания, обнаружении нарушения порядка и условий предоставления поддержки, в том числе нецелевого использования средств поддержки в орган, уполномоченный на ведение единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки, закрепить виды поддержки для субъектов, осуществляющих деятельность в сфере социального предпринимательства», - цитирует Евстигнеева пресс-служба АКЗС.

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Согласно документу, первое внесение сведений в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства о том, что юрлицо или ИП является социальным предприятием, предполагается осуществить 10 апреля 2020 года, после чего компании смогут претендовать на перечисленные в законе виды господдержки.

Планируется, что изменения в части формирования единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки вступят в законную силу с 20 декабря 2020 года. При этом статьей 2 проекта закона регламентированы дифференцированные сроки предоставления таких сведений в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства, решения о предоставлении поддержки которым приняты в 2019 году.