Барнаул вошел в Топ-5 городов России по высоте новогодней елки

Новости 18.12.2019 16:55 340

Портал ТурСтар составил рейтинг самых высоких главных новогодних елок в российских городах. Высота главной елки в Барнауле составляет 32 м. Это четвертый результат по стране.

Напомним, 1 декабря в Барнауле началось обустройство главной новогодней площадки города на площади Сахарова. Открытие снежного городка и елки состоится 28 декабря.

В Топ-5 городов России с самыми высокими новогодними красавицами этой зимой вошли: Красноярск (высота елки составила 55 м), Екатеринбург (50 м), Казань (35 м), Барнаул и Тула - 32 м.

Площадь Сахарова в Барнауле закроют на полтора месяца для автомобилистов Новости 29.11.2019 8:45 1 декабря в Барнауле начнется обустройство главной новогодней площадки города 1326

Топ-10 также входят также Калининград (30,5 м), Уфа (30 м), Пермь (30 м), Владивосток (28 м), Тюмень (28 м) и Москва (27 м).

Также в рейтинг попали еще два сибирских города – Кемерово и Новосибирск. Высота новогодних елок 25 м и 22 м соответственно.