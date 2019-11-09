Срочник, расстрелявший сослуживцев в Забайкалье, стал потерпевшим

Новости 18.12.2019 16:25 275

Солдат срочной службы Рамиль Шамсутдинов, которого обвиняют в расстреле сослуживцев в Забайкалье, стал потерпевшим по делу о неуставных отношениях. Ранее говорилось, что убить сослуживцев он решил после угроз изнасилования в его адрес. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на адвоката военнослужащего Равиля Тугушева.

По делу о неуставных отношениях признан потерпевшим сам Шамсутдинов и еще ряд солдат-срочников.

«Рамиль рассказал мне, что за трое суток в карауле он смог поспать урывками около четырех часов. Это произошло, потому что спать ему не давали сослуживцы. Когда он отключался, то его снова будили. Ясно, что если человек лишен сна, то он не в состоянии полностью адекватно контролировать свои действия», - говорит адвокат Шамсутдинова.

Он добавил, что в день расстрела солдат, Шамсутдинов был на боевом дежурстве. Перед сдачей караула он из-за переутомления уснул прямо на полу, но его сразу разбудили и заставили отжиматься и бегать в химзащите.

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Напомним, что 25 октября текущего года на территории воинской части №54160 в закрытом забайкальском поселке Горный в результате стрельбы погибли восемь солдат. Как говорят следователи, выстрелы произвел Шамсутдинов, который расстрелял 10 сослуживцев.

Солдат сказал, что ни о чем не жалеет.

Задержанный военнослужащий заявил, что не жалеет ни о чем. К трагедии могли привести неуставные отношения в части. Ранее, были опубликованы материалы его допроса, в которых он рассказал, что ему угрожали изнасилованием, а до этого систематически «травили».

«Все началось сразу, как только я пришел. У меня украли, точнее, отобрали телефон. Родным я не стал сообщать, чтобы не переживали. Я только симку спрятал и иногда вставлял в чужие телефоны, чтобы позвонить и поговорить с семьей. Что еще отбирали? Деньги. <…> Кому жаловаться? Смешно. Сообщать просто некому. Кому мне сообщать, если сами офицеры меня и били? Думал убежать, но ведь все закрыто»

В Минобороны заявили, что поступок Шамсутдинова мог быть связан с «личными проблемами». Позже спецкомиссия определила наличие «психологической несовместимости» и «межличностном конфликте» подозреваемого с одним из офицеров.

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По словам солдата, в день убийства сослуживцы и офицеры сказали ему, что после караула он будет изнасилован, как и другие срочники.

«В тот день они пообещали меня опустить. Так и сказали, предупредили, что типа изнасилуют. Лейтенант в тот день мне сказал, что все, понимаешь, после караула — все будет. Всех молодых других до меня уже опускали, я знаю. А в этот вечер, значит, моя очередь, мне деваться некуда было, что мне делать?»

Это заявление в Минобороне назвали «ложью», однако подлинность этого допроса так и не была оспорена.